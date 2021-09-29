Екатеринбуржцев приглашают избавиться от старых игрушек

В Екатеринбурге 30 сентября вновь пройдет ярмарка старых игрушек! Малыши смогут сами продать, обменять или подарить свои игрушки другим детям. Одно жесткое условие: игрушки должны быть в хорошем состоянии, без дырок и пятен. Самые активные продавцы поборются за главные призы ярмарки - собственную "Яндекс. Станцию", фотоаппарат и часы.

Специально для юных экономистов педагоги проведут небольшой урок - игру на денежную тему, на фестивале пройдет показ мод детской одежды, а еще выступят аниматоры и детские творческие группы.

Записаться на участие еще можно по тел. 271-21-51. Ярмарка пройдет в торговом центре "Дирижабль", на втором этаже, начало в 16.00.

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