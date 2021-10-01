Мэрия Екатеринбурга запускает горячие линии, посвященные теме денежных поборах в школах и детских садах. Жалобы на сборы на шторы, тетради, учебники и ремонт будут принимать в Департаменте Образования с 4 октября до 15 октября по будням с 9.00 до 17.00. К каждому району Екатеринбурга будет привязан свой номер телефона.

Железнодорожный тел. 370-51-57

Кировский тел. 375-64-57

Ленинский тел. 376-36-27

Октябрьский тел. 254-48-55

Орджоникидзевский тел. 304-12-57

Чкаловский тел. 269-15-48

Верх-Исетский тел. 304-12-64

Можно звонить и напрямую в Департамент образования города, по школам - тел. 304-12-44, по садика - тел. 304 12 56. Кроме того, в мэрии выпустили соответствующую памятку для родителей. Скачать ее можно будет на сайте мэрии "Екатеринбург.рф".

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