На этой неделе в Екатеринбурге потеплеет

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Но выпадет мокрый снег.

В Свердловской области продолжаются заморозки, синоптики предрекли мокрый снег. Тем не менее, уральцев обрадует кратковременное потепление.


По информации Уралгидрометцентра сегодня, 20 сентября, дневная температура будет держаться в рамках от +3 до +8 градусов, а ночью похолодает до - 4, сохранится холодный ветер до 9 метров в секунду. В Екатеринбурге воздух днем прогреется до +7, но ночью снова похолодает до -2.


Аналогичная погода ожидается и завтра, 21 сентября. Днем до +9, ночью от -2 до -4, ветер немного стихнет как и в области, так и в самой столице Урала. При этом синоптики центра "Фобос" предрекают в Екатеринбурге потепление аж до +13 градусов, но ненадолго.


По данным Уралгидрометцентра потепление придет в область и Екатеринбург только в среду, 22 сентября. Ожидается от +5 до +10 градусов (по данным "Фобоса" - +11 - +13).

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