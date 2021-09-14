В одном из екатеринбургских районов включили отопление

В Академическом включили отопление. В управляющей компании района подтвердили этот факт и сообщили, что уже к вечером 14 сентября тепло появилось во всех домах.

— Традиционно у нас отопление даётся в один день: и в жилые дома, и в социальные объекты. Люди придут с работы — дома будет тепло. К 16.00 весь район будет охвачен, — сообщили в УК «Академический».

В Екатеринбургской теплосетевой компании не смогли назвать районы, в которых сегодня гарантированно появится отопление. Но там уточнили, что работы ведутся.

— Мы начинаем циркуляцию, переводим оборудование на зимний режим работы. Пока точно не получится сказать, где ещё сегодня появится тепло, — отметили в ЕТК.

В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что к вечеру 13 сентября подачу теплоносителя начали в 33 муниципалитетах. К теплу подключили 19% детских садов, 10% больниц и 12% школ. Также теплоснабжение полностью включили в Карпинске, Свободном, Новолялинском городском округе и Пелыме, пишет E1.RU.

Ранее в Екатеринбургской теплосетевой компании рассказали, что согласно текущим нормативам, тепло в батареи подадут, когда среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 в течение пяти суток. Ещё в понедельник, 6 сентября, датой старта отопительного сезона считалось 14 сентября.

Кроме того, многие управляющие компании желают подключить дома к теплу позже, если позволит погода, — с 1 октября. Подобное решение поможет жителям сэкономить на отоплении. Мэр Екатеринбурга уже успел скорректировать дату начала отопительного сезона в этом году.

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