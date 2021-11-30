На Урале блогер-антимасочник устроил конфликт с полицейскими. Странный инцидент произошел 23 ноября в Нижнем Тагиле. 36-летний мужчина оставил ребенка в машине и зашел в местный Дом культуры. Он отказался надевать маску и работникам дворца пришлось вызвать наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов дождались приезда матери, чтобы та забрала ребенка, и увезли дебошира в участок. Но YouTub-ер оттуда сбежал, сказав, что у него сильно болит живот и ему нужна скорая помощь.
Данный гражданин хорошо известен по целому ряду скандальных видеороликов, которые он длительное время размещает на своем YouTube-канале. Для подготовки таких сюжетов мужчина намеренно создает провокационные моменты с работниками торговли, сотрудниками ГИБДД и ППС. То же самое произошло и на этот раз. Ролик, размещенный в сети Интернет, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка. Находясь в отделе полиции № 19, мужчина сразу придумал сценарий, как срочно покинуть здание ОВД. Он пожаловался на боли в животе, в результате сотрудники полиции незамедлительно доставили его в больницу для оказания помощи. Вскоре он сбежал, чтобы утром представители МВД не смогли доставить его в суд для рассмотрения протоколов.
Видео мужчина опубликовал на канале "РосПозорНадзор". На шутника составили два административных дела за "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" (отсутствия маски в общественном месте). Инциденту также даст правовую оценку Следственный комитет Свердловской области. Уже начата проверка.
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