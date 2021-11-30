Данный гражданин хорошо известен по целому ряду скандальных видеороликов, которые он длительное время размещает на своем YouTube-канале. Для подготовки таких сюжетов мужчина намеренно создает провокационные моменты с работниками торговли, сотрудниками ГИБДД и ППС. То же самое произошло и на этот раз. Ролик, размещенный в сети Интернет, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка. Находясь в отделе полиции № 19, мужчина сразу придумал сценарий, как срочно покинуть здание ОВД. Он пожаловался на боли в животе, в результате сотрудники полиции незамедлительно доставили его в больницу для оказания помощи. Вскоре он сбежал, чтобы утром представители МВД не смогли доставить его в суд для рассмотрения протоколов.