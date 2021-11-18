В Свердловской полиции разоблачили фейк о пытках собаки в ЗАТО Новоуральска. На протяжении последних двух дней в СМИ публиковалась информация о жестоком обращении с собакой, журналисты ссылались на видео, где 48-летний мужчина якобы с помощью биты мучает животное в багажнике своего автомобиля. В полиции НАШЕЙ прокомментировали инцидент.
Местный житель, работающий электромонтером на градообразующем предприятии, является охотником, у него имеется зарегистрированное гражданское оружие. Своего верного и любимого друга породы курцхаар по кличке Мэс Бравес Одиссей приобрел в 2013 году у официальных заводчиков специально для охоты на дичь. Никогда не расставался с ним и тем более не издевался. У питомца есть соответствующий паспорт, он обучен специальным командам и навыкам, неоднократно успешно выступал на всевозможных выставках, за что награждался дипломами.
Оказалось, что мужчина сбивал наледь на автомобиле полиэтиленовым пакетом. Собаку осмотрели ветеринары клиники "Нововет" и не нашли каких-либо травм на теле животного.
- В Екатеринбурге бездомных собак нарядили в человеческую одежду и устроили фотосессию.
- Тем временем в зоопарке Екатеринбурга полным ходом идет стройка нового вольера для белых медведей. Рассказываем, каким он будет.
- Главный зооспасатель Урала рассказал о главной ошибке владельцев котов и кошек.
- Львенка Сибму и леопарда Еву, которых полтора года лечили от тяжелых травм на Урале, отправили частным самолетом на родину в Африку.
- Эта сова уже никогда не взлетит. Зато теперь у нее новый дом и новая семья. История совы Крали, которая пережила болезни и ДТП. Зато теперь живет в комфорте.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев