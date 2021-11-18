В Свердловской полиции разоблачили фейк о пытках собаки

Местный житель, работающий электромонтером на градообразующем предприятии, является охотником, у него имеется зарегистрированное гражданское оружие. Своего верного и любимого друга породы курцхаар по кличке Мэс Бравес Одиссей приобрел в 2013 году у официальных заводчиков специально для охоты на дичь. Никогда не расставался с ним и тем более не издевался. У питомца есть соответствующий паспорт, он обучен специальным командам и навыкам, неоднократно успешно выступал на всевозможных выставках, за что награждался дипломами.