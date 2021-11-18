В Свердловской полиции разоблачили фейк о пытках собаки

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Мужчина не издевался над псом, а сбивал наледь со своего автомобиля.

В Свердловской полиции разоблачили фейк о пытках собаки в ЗАТО Новоуральска. На протяжении последних двух дней в СМИ публиковалась информация о жестоком обращении с собакой, журналисты ссылались на видео, где 48-летний мужчина якобы с помощью биты мучает животное в багажнике своего автомобиля. В полиции НАШЕЙ прокомментировали инцидент.

Местный житель, работающий электромонтером на градообразующем предприятии, является охотником, у него имеется зарегистрированное гражданское оружие. Своего верного и любимого друга породы курцхаар по кличке Мэс Бравес Одиссей приобрел в 2013 году у официальных заводчиков специально для охоты на дичь. Никогда не расставался с ним и тем более не издевался. У питомца есть соответствующий паспорт, он обучен специальным командам и навыкам, неоднократно успешно выступал на всевозможных выставках, за что награждался дипломами.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Оказалось, что мужчина сбивал наледь на автомобиле полиэтиленовым пакетом. Собаку осмотрели ветеринары клиники "Нововет" и не нашли каких-либо травм на теле животного.

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