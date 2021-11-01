На Урале полиция изъяла более 65 килограммов наркотиков

К уголовной ответственности привлечено 2097 человек. За отчетный период полицией возбуждено 11 уголовных дел по факту отмывани наркодоходов. Выявлено 34 преступления, связанных с вовлечением к употреблению наркотических и психотропных веществ. Пресечена деятельность 6 подпольных нарколабораторий по производству синтетической отравы. Фактически это убийцы своего же народа, в первую очередь молодого поколения. К примеру, в Китае за подобные вещи расстреливают, в нашей стране более гуманное законодательство, поэтому достаточно проявить гражданскую ответственность и проинформировать органы МВД для принятия адекватных мер реагирования.