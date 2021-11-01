На Урале полиция изъяла более 65 килограммов наркотиков

В рамках профилактической спецоперации "Сообщи, где торгуют смертью" в Свердловской области полиция изъяла более 65 килограммов наркотиков. Как сообщил НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, за девять месяцев 2021 года в данной сфере поймали 4483 преступника, в том числе - закрыли 16 наркопритонов!
К уголовной ответственности привлечено 2097 человек. За отчетный период полицией возбуждено 11 уголовных дел по факту отмывани наркодоходов. Выявлено 34 преступления, связанных с вовлечением к употреблению наркотических и психотропных веществ. Пресечена деятельность 6 подпольных нарколабораторий по производству синтетической отравы. Фактически это убийцы своего же народа, в первую очередь молодого поколения. К примеру, в Китае за подобные вещи расстреливают, в нашей стране более гуманное законодательство, поэтому достаточно проявить гражданскую ответственность и проинформировать органы МВД для принятия адекватных мер реагирования.
По данным полиции, 95% преступлений совершаются через интернет, 80% - производится в цифровой валюте. На протяжении года Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов, где гражданам предлагали купить нелегальные вещества.
- Сообщить о лицах, предлагающих наркотические средства, можно анонимно по горячей линии доверия полиции тел. 358-71-61.
- Рассказываем, где в Свердловской области помогают избавиться от зависимостей. И не только от наркотиков. Обратиться также можно в группу поддержки. Она анонимна и бесплатна.
- Главный свердловский нарколог ответил, возможна ли в России легализация наркотиков и причем тут менталитет или "русская душа".
- Двухлетний мальчик чуть не выпал с восьмого этажа, пока его мама была "под кайфом". Ребенка спас екатеринбургский полицейский, проходивший мимо.
- В Екатеринбурге девушку судят за покупку антидепрессантов. Таможенники считают, что она пыталась провезти наркотики.
- В прошлом году 450 уральцев погибли от передозировки.
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