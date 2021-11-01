На Урале полиция изъяла более 65 килограммов наркотиков

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Порядка 16 наркопритонов закрыты. В Китае ща подобные преступления виновников ждет расстрел.

В рамках профилактической спецоперации "Сообщи, где торгуют смертью" в Свердловской области полиция изъяла более 65 килограммов наркотиков. Как сообщил НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, за девять месяцев 2021 года в данной сфере поймали 4483 преступника, в том числе - закрыли 16 наркопритонов!

К уголовной ответственности привлечено 2097 человек. За отчетный период полицией возбуждено 11 уголовных дел по факту отмывани наркодоходов. Выявлено 34 преступления, связанных с вовлечением к употреблению наркотических и психотропных веществ. Пресечена деятельность 6 подпольных нарколабораторий по производству синтетической отравы. Фактически это убийцы своего же народа, в первую очередь молодого поколения. К примеру, в Китае за подобные вещи расстреливают, в нашей стране более гуманное законодательство, поэтому достаточно проявить гражданскую ответственность и проинформировать органы МВД для принятия адекватных мер реагирования.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, 95% преступлений совершаются через интернет, 80% - производится в цифровой валюте. На протяжении года Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов, где гражданам предлагали купить нелегальные вещества.

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