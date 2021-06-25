Нелетная погода! Семь самолетов экстренно сели в Екатеринбурге

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А еще полторы тысячи уральцев пережидали непогоду а аэропорту Перми.

Нелетная сегодня погодка! 25 июня из-за тумана в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" экстренно приземлились семь самолетов, собиравшихся лететь в Пермь. Как сообщили НАШЕЙ в Уральской транспортной прокуратуре, еще порядка десяти рейсов авиакомпаний "Победа", "S7 Airlines", " Россия", "Смартавиа" и "Nordwind" задержались в аэропорту Большое Савино (Пермь). Туман пережидали 1546 пассажиров, из которых 127 - дети.

Транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в аэропорту Перми из-за задержек вылетов самолетов по направлениям в Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Шарджа, Симферополь. В здании аэровокзала организована мобильная приемная по вопросам защиты прав пассажиров.

Добавили в Уральской транспортной прокуратуре.

К текущему моменту погодные условия улучшились, утром рейсы DP-569, DP-389, DP-433, DP-6515, FV-5918, FV-6581, S7-1159 так и не смогли улететь из Екатеринбурга в Пермь, но сейчас вылеты возобновляются.

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