Онкологов из Екатеринбурга признали лучшими в России

Совместно с коллегами стремимся сделать лечение наших пациентов максимально эффективным: широко используем высокоточные методики IMRT, IGRT, VMAТ. Все шире применяем стереотаксическую радиохирургию и радиотерапию у пациентов с опухолями центральной нервной системы, легких, печени − технология часто является альтернативой открытой операции. Ежегодно проводим более 300 курсов радионуклидной терапии у пациентов с метастазами в кости, благодаря этому методу улучшается качество и увеличивается продолжительность жизни. Всего лучевую терапию в Свердловском онкоцентре получают более 5,5 тысяч человек и с каждым годом эта цифра увеличивается.