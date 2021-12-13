Онкологов из Екатеринбурга признали лучшими в России

Онкологов Свердловского онкодиспансера в Екатеринбурге признали лучшими в России. Престижную премию академика А.И. Савицкого получила руководитель химиотерапевтической службы онкоцентра Марина Зафирова, ее наградили как лучшего химиотерапевта. Ежегодно она вместе со своей командой специалистов проводит не менее 24 тысяч курсов химиотерапии, применяя новейшие схемы лечения, в том числе, таргетные и иммунотерапевтические препараты, чтобы у пациентов было как можно меньше побочных эффектов.
Награду и звание лучшего радиолога также получила заведующая радиотерапевтическим отделением Анастасия Кулакова.
Совместно с коллегами стремимся сделать лечение наших пациентов максимально эффективным: широко используем высокоточные методики IMRT, IGRT, VMAТ. Все шире применяем стереотаксическую радиохирургию и радиотерапию у пациентов с опухолями центральной нервной системы, легких, печени − технология часто является альтернативой открытой операции. Ежегодно проводим более 300 курсов радионуклидной терапии у пациентов с метастазами в кости, благодаря этому методу улучшается качество и увеличивается продолжительность жизни. Всего лучевую терапию в Свердловском онкоцентре получают более 5,5 тысяч человек и с каждым годом эта цифра увеличивается.
Свердловский онкодиспансер благодарит всех пациентов и их родственников за помощь на этапе народного голосования. Поздравляем НАШИХ врачей!
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