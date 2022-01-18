Онкопроктологи Екатеринбурга впервые в регионе удалили опухоль, не "разрезая" пациента. Сложную операцию по новой для врачей технологии провели в СОБК №1 с помощью оборудования для трансанального удаления опухолей прямой кишки. Зав. отделением Андрей Ощепков обучился новой методике в Москве.
Приобретенный комплекс, который включает в себя ректоскоп (трубкообразное устройство, позволяющее добраться до образования), видеоэндоскоп и набор инструментов для выполнения манипуляций, предназначен для трансанального эндоскопического хирургического лечения опухолей толстой кишки, как доброкачественных, так и раннего рака. А также для проведения операций при таких патологиях, как, например, стеноз или сужение прямой кишки после ранее выполненного вмешательства.
По старой методике выполнять операции было возможно лишь при нескольких условиях: опухоль должна быть небольшой и находиться вблизи анального канала, а пациент должен быть худым. Иначе для удаления опухоли пациентам разрезали брюшную полость. Теперь же для удаления ракового образования будут использовать камеру с Full HD. Она позволяет точно определить границы опухоли и мелкие сосуды.
У первой пациентки, которой провели эту операцию, во время планового обследования после перенесенного коронавируса обнаружили доброкачественную опухоль. Но располагалась она слишком далеко. Без новой методики девушке пришлось бы разрезать брюшную полость, а на саму операцию потратили бы 1,5 часа. Проведение вмешательства с применением нового оборудования заняло в общей сложности всего 20 минут.
Конечно, я довольна, что мне была выполнена не полостная операция. Мне сразу рассказали, что появился такой новый способ, и предложили его. Но и я сама понимала, что чем менее травматичной будет операция, тем лучше для меня самой. Поэтому очень благодарна.
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