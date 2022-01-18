По старой методике выполнять операции было возможно лишь при нескольких условиях: опухоль должна быть небольшой и находиться вблизи анального канала, а пациент должен быть худым. Иначе для удаления опухоли пациентам разрезали брюшную полость. Теперь же для удаления ракового образования будут использовать камеру с Full HD. Она позволяет точно определить границы опухоли и мелкие сосуды.

У первой пациентки, которой провели эту операцию, во время планового обследования после перенесенного коронавируса обнаружили доброкачественную опухоль. Но располагалась она слишком далеко. Без новой методики девушке пришлось бы разрезать брюшную полость, а на саму операцию потратили бы 1,5 часа. Проведение вмешательства с применением нового оборудования заняло в общей сложности всего 20 минут.