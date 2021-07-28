Сдаем батарейки и градусники: как работают пункты приема в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обновился график работы мобильных пунктов приема опасных отходов. Рассказываем, где и когда можно будет сдать лампы, бытовую и компьютерную технику, ртутные градусники и батарейки, аккумуляторы в августе. Мобильные пункты будут открываться поочередно в разных районах города:

Орджоникидзевский район. 2 августа с 8.00 до 12.00 и 13 августа с 15.00 до 19.00 на Бабушкина, 16.

Кировский район. 5 августа с 15.00 до 19.00 и 17 августа с 8.00 до 12.00 на Первомайской, 75.

Железнодорожный район. 12 августа с 15.00 до 19.00 и 23 августа с 8.00 до 12.00 на Мельковской, 7.

Чкаловский район. 3 августа с 15.00 до 19.00 и 16 августа с 8.00 до 12.00 на 8 Марта, 177.

Ленинский район 10 августа с 15.00 до 19.00 на 8 Марта, 20, а также 19 августа с 8.00 до 12.00 на Предельной, 17.

Октябрьский район 9 августа с 15.00 до 19.00 и 24 августа с 8.00 до 12.00 на Луначарского, 217.

Верх-Исетский район. 18 августа с 15.00 до 19.00 и 26 августа с 8.00 до 12.00 на Московской, 27.

Если вы пришли на место и не обнаружили передвижного пункта приема опасных отходов - звоните по тел. 376-41-87. Также все батарейки, градусники и лампы принимают на постоянное основе в МУП "Комплексного решения проблем промышленных отходов" на Энгельса, 16 в будние дни с 8.00 до 17.00 (с 12.30 до 13.30 - перерыв, а в пятницу - до 15.00).

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