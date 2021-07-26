Семья погибшего на Макаровском мосту рабочего получит 800 тысяч рублей

Сегодня, 26 июля в Свердловской прокуратуре НАШЕЙ сообщили, что семья погибшего в Екатеринбурге рабочего наконец-то добилась от ТК «Элитстрой» денежной компенсации. Сам инцидент произошел 15 сентября 2018 года, при реконструкции Макаровского моста во время монтажа арматуры случилось замыкание, и 39-летний мужчина скончался на месте.
В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения в деятельности ООО «ТК «Элитстрой»
Добиться большой суммы компенсации удалось не сразу. Прокурор Железнодорожного района обратился в Кировский суд с заявлением, чтобы жене и детям погибшего заплатили моральную компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей. Суд выполнил требования частично и обязал организацию выплатить по 250 тысяч рублей за каждого ребенка.
Но в прокуратуре настояли на своем, подали апелляцию в областной суд. Там решение первого отменили и обязали застройщика выплатить вдове еще 300 тысяч рублей. В общем счете семья получит 800 тысяч рублей.
- Ремонт Макаровского моста продолжается. Закончат строительные работы надеются в 2022 году. Сама реконструкция началась еще летом 2015 года. Сначала построили временный путепровод, снесли одну старую часть, затем построили постоянную новую очередь.
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