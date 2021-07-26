Семья погибшего на Макаровском мосту рабочего получит 800 тысяч рублей

Добиться большой суммы компенсации удалось не сразу. Прокурор Железнодорожного района обратился в Кировский суд с заявлением, чтобы жене и детям погибшего заплатили моральную компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей. Суд выполнил требования частично и обязал организацию выплатить по 250 тысяч рублей за каждого ребенка.

Но в прокуратуре настояли на своем, подали апелляцию в областной суд. Там решение первого отменили и обязали застройщика выплатить вдове еще 300 тысяч рублей. В общем счете семья получит 800 тысяч рублей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!