Семья погибшего на Макаровском мосту рабочего получит 800 тысяч рублей

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Родственникам и прокуратуре удалось добиться от застройщика денежной компенсации.

Сегодня, 26 июля в Свердловской прокуратуре НАШЕЙ сообщили, что семья погибшего в Екатеринбурге рабочего наконец-то добилась от ТК «Элитстрой» денежной компенсации. Сам инцидент произошел 15 сентября 2018 года, при реконструкции Макаровского моста во время монтажа арматуры случилось замыкание, и 39-летний мужчина скончался на месте.

В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения в деятельности ООО «ТК «Элитстрой»

Добавили в Свердловской прокуратуре.

Добиться большой суммы компенсации удалось не сразу. Прокурор Железнодорожного района обратился в Кировский суд с заявлением, чтобы жене и детям погибшего заплатили моральную компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей. Суд выполнил требования частично и обязал организацию выплатить по 250 тысяч рублей за каждого ребенка.


Но в прокуратуре настояли на своем, подали апелляцию в областной суд. Там решение первого отменили и обязали застройщика выплатить вдове еще 300 тысяч рублей. В общем счете семья получит 800 тысяч рублей.

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