Стартовала Всероссийская перепись населения. Как принять участие?

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Впервые сделать это можно через "Госуслуги".

С 15 октября до 14 ноября в России стартует перепись населения. В этом году перепись впервые пройдет с применением цифровых технологий, что обусловлено пандемией коронавируса. Свердловчанам предстоит заполнить анкету из 33 простых вопросов. Это социально-демографические вопросы (пол, возраст, гражданство, профессия, владение иностранными языками, количество детей) и вопросы о жилье (количество комнат, площадь квартиры, возраст дома и другие). На этот раз вопросов о размере дохода не будет, только о его источнике (зарплата, стипендия, пособие). Паспорт показывать будет не нужно.

  1. Пройти перепись населения можно онлайн на портале "Госуслуги". После прохождения анкетирования у вас останется QR-код, который нужно будет передать волонтерам-переписчикам (они, как правило, приходят сами).
  2. Также можно передать информацию в переписной пункт или полностью заполнить анкету там. Список пунктов мы можете найти по ссылке: https://vk.cc/c6WGjb.
  3. Третий способ пройти перепись, если к вам никто не пришел, позвать переписчиков самостоятельно. Уточнить ФИО специалиста в конкретном районе можно по телефону горячей линии +7 800 707-20-20. Они придут и предложат вам пройти анкетирование на планшете (больше никаких бумажек!).

Всего в Екатеринбурге 112 переписных участка, они также указаны на сайте Свердловскстата. Отличает в этом году переписчиков и особая униформа: радужные шнурки, шарф и портфель.

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