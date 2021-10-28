Сегодня, 28 октября, Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал о том, каков будет бюджет области в 2022 году и на что пойдут деньги. Кроме того, власти взяли еще один кредит у государства размером 11,9 млрд рублей. На эти деньги в Екатеринбурге построят новые объекты Универсиады, губернаторский лицей в Солнечном и еще много других зданий.
Всего область должна получить 331 млрд рублей, а потратит в следующем году 341 млрд рублей. Дефицит составит 9,2 млрд рублей (хотя в прошлом году он был около 40 млрд рублей).
- Реализация национальных проектов (в том числе, "Безопасные дороги", в рамках которого идет ремонт и благоустройство улиц) - 36 млрд рублей (деньги выделены пополам из областного и федерального бюджетов).
- Свердловские муниципалитеты в 2022 получат по 32 млрд рублей на свои нужды (сумму увеличили на 6 млрд рублей).
- На строительство новых объектов Универсиады потратят еще 27 млрд рублей (а НАША уже побывала на стройплощадке общежития и Дворца водных видов спорта).
- Здравоохранению выделили 104 млрд рублей (в том числе около 3 млрд зарезервировано на борьбу с пандемией).
- На поддержку бизнеса направят всего 15,2 млрд рублей.
Мы заключили соглашение на предоставление Свердловской области инфраструктурного бюджетного кредита размером 11, 9 млрд рублей, расходные направления пойдут по транспортным и строительным направлениям: это губернаторский лицей в Солнечном, ЖК "ВИЗ Правобережный", больница в Академическом, транспортная развязка в направлении Солнечного и инфраструктура в Новокольцовском.
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