Сегодня, 28 октября, Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал о том, каков будет бюджет области в 2022 году и на что пойдут деньги. Кроме того, власти взяли еще один кредит у государства размером 11,9 млрд рублей. На эти деньги в Екатеринбурге построят новые объекты Универсиады, губернаторский лицей в Солнечном и еще много других зданий.

Всего область должна получить 331 млрд рублей, а потратит в следующем году 341 млрд рублей. Дефицит составит 9,2 млрд рублей (хотя в прошлом году он был около 40 млрд рублей).