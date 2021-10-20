Как будет выглядеть новый ЖК, ради которого в Екатеринбурге снесут 20 домов

В Екатеринбурге продолжается строительство нового жилого комплекса в районе южного Автовокзала. В компании застройщике "Атомстройкомплекс" сегодня, 20 октября, НАШЕЙ показали, как будет выглядеть район уже после окончания всех работ. Речь идет о квартале улиц Сурикова – Авиационная – Уктусская – Николая Островского. Комплекс назвали "Нескучный сад".
Раньше на этом месте находилось шесть частных домов. Компания расселила жителей и снесла ветхие здания. На их месте уже строят три высотки от 7 до 26 этажей с подземным паркингом.
"Атомстройкомплекс" сейчас практически не строит на участках без обременения. Львиная доля наших проектов касается освоения застроенных территорий, обновления кварталов, застроенных ветхим, аварийным, частным жильем. Сейчас усилия крупных застройщиков и власти сосредоточены на том, чтобы создавать цельную, сбалансированную городскую ткань, вовлекать в городской оборот неэффективно используемые земли.
Акцент при разработке нового жилого комплекса сделали на озеленении. Во дворе многоэтажек появится многоуровневый сад. В самих домах предусмотрен большой соседский центр и зона ресепшн.
Всего на юго-западе Екатеринбурга компания "Атомстройкомплекс" планирует снести 20 частных домов. На освободившейся территории продолжится строительство жилого квартала: здесь появятся новые магазины, кафе, салоны, бутики и парк.
- НАША побывала на главной стройплощадке Екатеринбурга. Рассказываем и показываем, как выглядят комнаты спортсменов, которые после Универсиады достанутся студентам УрФУ.
- В Екатеринбурге снова хотят перенести Храм Святой Екатерины. На этот раз - подальше от Храма-на-Крови.
- Екатеринбуржцы раскритиковали реконструкцию моста на Малышева.
- Также предлагаем вам прогуляться по 6-й уральской индустриальной биеннале современного искусства. Огромные плюшевые лягушки, картина из грязных носков и настоящие роботы в фоторепортаже НАШЕЙ.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев