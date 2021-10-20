Как будет выглядеть новый ЖК, ради которого в Екатеринбурге снесут 20 домов

В Екатеринбурге продолжается строительство нового жилого комплекса в районе южного Автовокзала. В компании застройщике "Атомстройкомплекс" сегодня, 20 октября, НАШЕЙ показали, как будет выглядеть район уже после окончания всех работ. Речь идет о квартале улиц Сурикова – Авиационная – Уктусская – Николая Островского. Комплекс назвали "Нескучный сад".

Раньше на этом месте находилось шесть частных домов. Компания расселила жителей и снесла ветхие здания. На их месте уже строят три высотки от 7 до 26 этажей с подземным паркингом.