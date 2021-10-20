Как будет выглядеть новый ЖК, ради которого в Екатеринбурге снесут 20 домов

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49501

Подземный паркинг, много зелени и высотки. Сам комплекс у южного Автовокзала назвали "Нескучный сад".

В Екатеринбурге продолжается строительство нового жилого комплекса в районе южного Автовокзала. В компании застройщике "Атомстройкомплекс" сегодня, 20 октября, НАШЕЙ показали, как будет выглядеть район уже после окончания всех работ. Речь идет о квартале улиц Сурикова – Авиационная – Уктусская – Николая Островского. Комплекс назвали "Нескучный сад".


Раньше на этом месте находилось шесть частных домов. Компания расселила жителей и снесла ветхие здания. На их месте уже строят три высотки от 7 до 26 этажей с подземным паркингом.

"Атомстройкомплекс" сейчас практически не строит на участках без обременения. Львиная доля наших проектов касается освоения застроенных территорий, обновления кварталов, застроенных ветхим, аварийным, частным жильем. Сейчас усилия крупных застройщиков и власти сосредоточены на том, чтобы создавать цельную, сбалансированную городскую ткань, вовлекать в городской оборот неэффективно используемые земли.

Пояснил НАШЕЙ Валерий Ананьев, гендиректор "Атомстройкомплекса".

Акцент при разработке нового жилого комплекса сделали на озеленении. Во дворе многоэтажек появится многоуровневый сад. В самих домах предусмотрен большой соседский центр и зона ресепшн.


Всего на юго-западе Екатеринбурга компания "Атомстройкомплекс" планирует снести 20 частных домов. На освободившейся территории продолжится строительство жилого квартала: здесь появятся новые магазины, кафе, салоны, бутики и парк.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49501

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined