Свердловский избирком огласил предварительные результаты выборов

Сегодня, 20 сентября, стали известны предварительные результаты выборов в Государственную думу и Свердловское Законодательное Собрание. Свердловский Избирком обработал уже больше 20% анкет, в лидеры уже вырвались пять партий, это:

"Единая Россия" - больше 36% (36,11%) голосов. "КПРФ" - 23,06%. "Справедливая Россия" - 14,27%. "ЛДПР" - 9,81%. "Новые люди" - 8,72%.

В гонке явно отстает партия "Яблоко", у которой 2,39% голосов, а "Партия пенсионеров" набрала всего 3%, при этом последняя в выборах в Госдуму не участвует.

Выборы проходили с 17 до 19 сентября 2021 года, в Свердловской области явка составила 45, 95%. Как сообщила ранее Уполномоченная по правам человека и сопредседатель Центра общественного наблюдения Татьяна Мерзлякова, в основном кандидаты жаловались друг на друга, явных нарушений зафиксировано не было. Также по предварительной информации представители "Единой России" лидируют в выборах в Госдуму во всех одномандатных округах.

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