В Екатеринбурге пришедшим на выбор пенсионерам раздали неработающие подарочные карты

В Екатеринбурге пенсионеры жалуются, что не могут воспользоваться подарочными картами, которые сегодня им вручили на выборах ко Дню пенсионера. Номинал этих сертификатов - 150 рублей.

С НАШЕЙ связался екатеринбургский пенсионер, пожелавший остаться анонимным. Он рассказал, что пришёл утром 17 сентября на избирательный участок у своего дома, где получил подарочную карточку и решил попробовать купить с её помощью продуктов в "Пятёрочке".

- Потратить ничего не удалось. Сказали, что карта не работает - размагничена. Моя супруга ходила на другой участок, ей тоже дали карту. Ну так, у неё она тоже не работает! Как так можно? - возмущается пенсионер.

В пресс-службе X5 Group сообщили, что в некоторых магазинах сети произошёл сбой.

— В части «Пятёрочек» произошли технические сбои, связанные с использованием подарочных карт. При возникновении проблем просим местных жителей звонить на «горячую линию» «Пятерочки» по номеру: 8 800 555 55 05. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщили в пресс-службе X5 Group.

Напомним, на избирательных участках избирателям обещали раздать по 300 рублей. Ранее появилась информация, что подобные сертификаты подготавливают ко Дню пенсионера, поскольку массовые мероприятия пришлось отменить в регионе из-за коронавирусных ограничений.

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