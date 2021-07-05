Светлая память. Актер и режиссер Владимир Меньшов умер от коронавируса

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48551

Россияне прощаются с великим деятелем культуры в социальных сетях.

Сегодня, 5 июля, на 82-ом году жизни умер великий российский кинорежиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов. В пресс-службе Мосфильма сообщили, что Владимир Валентинович погиб от последствий коронавирусной инфекции.

Коллектив выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Сообщили в Мосфильме.

Член кинематографистов РФ, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, премии имени Н.К. Крупской и премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке был любимцем россиян. Люди прощаются с автором замечательных фильмов как "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли" и "Розыгрыш" в социальных сетях.

Умер Владимир Валентинович Меньшов... Человек, Актер, Режиссер. Тяжёлая утрата для всей нашей культуры, которой скоро вообще не на ком будет держаться.

Пишет Ольга из Самары в Twitter (@OvDavydova).

Очень крутой был человек! С большой буквы! Подружились, когда на Канны вместе ездили, а заодно и на Могилу Жерара Филипа, исполнили его мечту юности, поклониться лично великому человеку искусства. Не уберегли такого человека...

Пишет @AndreiKolkov

Владимир родился на Баку, окончил ВГИК и МХАТ. Впервые как актер появился в фильме "Человек на своем месте", а за свою жизнь сыграл больше 120 разных ролей... Вспомним любимые цитаты из его фильмов, которые быстро вошли в НАШУ жизнь. Вспомним и улыбнемся.

  • "Все в Москву лезут, будто она резиновая".
  • "О, какие люди! И без охраны".
  • "В 40 лет жизнь только начинается, это я теперь точно знаю…".
  • "Вечер перестает быть томным"....

"Человек на своем месте" - так назывался один из первых его фильмов. И он действительно был на своем, особом месте в кинематографе - этот замечательный режиссер и актер. Владимир Меньшов - человек, даривший нам своими фильмами надежду, светлый юмор и хорошее настроение. Сегодня его не стало. Но для меня, как и для многих миллионов людей, его знаменитые фильмы навсегда останутся доброй и светлой памятью о нем.

Пишет Люся Храмова из Львова

Всегда уважал Меньшова, но особенно его зауважал, когда он бросил конверт и не стал вручать приз лживому фильму "Сволочи".

Пишет пользователь @vegchelovek.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48551

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined