Светлая память. Актер и режиссер Владимир Меньшов умер от коронавируса

Сегодня, 5 июля, на 82-ом году жизни умер великий российский кинорежиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов. В пресс-службе Мосфильма сообщили, что Владимир Валентинович погиб от последствий коронавирусной инфекции.
Коллектив выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
Член кинематографистов РФ, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, премии имени Н.К. Крупской и премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке был любимцем россиян. Люди прощаются с автором замечательных фильмов как "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли" и "Розыгрыш" в социальных сетях.
Умер Владимир Валентинович Меньшов... Человек, Актер, Режиссер. Тяжёлая утрата для всей нашей культуры, которой скоро вообще не на ком будет держаться.
Очень крутой был человек! С большой буквы! Подружились, когда на Канны вместе ездили, а заодно и на Могилу Жерара Филипа, исполнили его мечту юности, поклониться лично великому человеку искусства. Не уберегли такого человека...
Владимир родился на Баку, окончил ВГИК и МХАТ. Впервые как актер появился в фильме "Человек на своем месте", а за свою жизнь сыграл больше 120 разных ролей... Вспомним любимые цитаты из его фильмов, которые быстро вошли в НАШУ жизнь. Вспомним и улыбнемся.
- "Все в Москву лезут, будто она резиновая".
- "О, какие люди! И без охраны".
- "В 40 лет жизнь только начинается, это я теперь точно знаю…".
- "Вечер перестает быть томным"....
"Человек на своем месте" - так назывался один из первых его фильмов. И он действительно был на своем, особом месте в кинематографе - этот замечательный режиссер и актер. Владимир Меньшов - человек, даривший нам своими фильмами надежду, светлый юмор и хорошее настроение. Сегодня его не стало. Но для меня, как и для многих миллионов людей, его знаменитые фильмы навсегда останутся доброй и светлой памятью о нем.
Всегда уважал Меньшова, но особенно его зауважал, когда он бросил конверт и не стал вручать приз лживому фильму "Сволочи".
- В середине мая погибла известная российская актриса, сыгравшая Мальвину в сказке о Буратино.
- Совсем недавно погибла вдова актера Евгения Леонова.
- Также вы можете почитать историю легендарного разведчика Николая Кузнецова, который бывал в Екатеринбурге и оставил в НАШЕМ городе свой "след".
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев