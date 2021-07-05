Светлая память. Актер и режиссер Владимир Меньшов умер от коронавируса

"Человек на своем месте" - так назывался один из первых его фильмов. И он действительно был на своем, особом месте в кинематографе - этот замечательный режиссер и актер. Владимир Меньшов - человек, даривший нам своими фильмами надежду, светлый юмор и хорошее настроение. Сегодня его не стало. Но для меня, как и для многих миллионов людей, его знаменитые фильмы навсегда останутся доброй и светлой памятью о нем.