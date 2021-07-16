В аэропорту Екатеринбурга на семь часов задержали несколько рейсов

В аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" сегодня, 16 июля, произошла задержка самолета до Сочи. Рейс U6-219 должен был вылететь еще в 6.20 утра, но по технической причине "Уральские авиалинии" задержали самолет А-320. Больше семи часов отправления в Сочи ждут 244 пассажира, в том числе четыре ребенка. Делом уже заинтересовалась транспортная прокуратура.
В целях контроля оказания пассажирам необходимых услуг и проведения приема граждан в аэрогавань выехал Свердловский транспортный прокурор.
По информации онлайн-табло аэропорта вылет ожидается в 14.45.
Это не первая задержка сегодня. Известно, что задерживается рейс "Уральских авиалиний" U6-174 до Санкт-Петербурга, выел планировался на 15.35, но состоится только в 17.45. Еще около семи часов ждали уральцы ждали самолета а Анталью. Рейс компании Royal Flight должен был вылететь в 4 утра, но отправился в Турцию только в 12.15.
Еще четыре рейса в Сочи, Худжанд, Самарканд и Анталью других авиакомпаний и вовсе отменили.
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