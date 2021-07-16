В аэропорту Екатеринбурга на семь часов задержали несколько рейсов

По информации онлайн-табло аэропорта вылет ожидается в 14.45.

Это не первая задержка сегодня. Известно, что задерживается рейс "Уральских авиалиний" U6-174 до Санкт-Петербурга, выел планировался на 15.35, но состоится только в 17.45. Еще около семи часов ждали уральцы ждали самолета а Анталью. Рейс компании Royal Flight должен был вылететь в 4 утра, но отправился в Турцию только в 12.15.

Еще четыре рейса в Сочи, Худжанд, Самарканд и Анталью других авиакомпаний и вовсе отменили.

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