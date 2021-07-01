При вылете из Екатеринбурга самолет с сотней пассажиров столкнулся с птицей

Тем не менее, за ситуацией внимательно наблюдает Свердловская транспортная прокуратура. Ведь это уже далеко не первое судно, которое сталкивается с птицей в аэропорту "Кольцово". В прошлый раз пилот принял решение экстренно посадить самолет.

В связи с этим продолжается проверка исполнения закона об безопасном орнитологическом обеспечении полетов. В ней участвует и прокуратура, и специалисты службы аэропорта Екатеринбурга.

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