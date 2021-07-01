При вылете из Екатеринбурга самолет с сотней пассажиров столкнулся с птицей

Сегодня, 1 июля, из Екатеринбурга вылетел самолет в Геленджик, при наборе высоты он столкнулся с птицей. Капитан воздушного судна принял решение не останавливать полет. Сейчас на борту находится 141 пассажир, из них - 37 детей и шесть членов экипажа.
Командир воздушного судна А-320 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс SU-2863 по маршруту Екатеринбург-Геленджик, сообщил о столкновении самолета с птицами во время набора высоты. КВС принял решение продолжить полет в пункт назначения, бортовая система работает исправно.
Тем не менее, за ситуацией внимательно наблюдает Свердловская транспортная прокуратура. Ведь это уже далеко не первое судно, которое сталкивается с птицей в аэропорту "Кольцово". В прошлый раз пилот принял решение экстренно посадить самолет.
В связи с этим продолжается проверка исполнения закона об безопасном орнитологическом обеспечении полетов. В ней участвует и прокуратура, и специалисты службы аэропорта Екатеринбурга.
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