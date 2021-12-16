В ближайшие дни Екатеринбург заметет снегом

В Свердловскую область идут снегопады. Уже сегодня, 16 декабря, на Урале наконец-то выпал снег, сообщают синоптики Уралгидрометцентра. Температура будет держаться от -2 до - 7 градусов, в Екатеринбурге заметно теплее от -2 до -4 градусов.

Завтра, 17 декабря, будет облачно. Синоптики обещают умеренный снег, на севере региона похолодает до -11 градусов. В Екатеринбурге снег в основном будет идти ночью, температура сохранится теплая от -1 до -3 градусов, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В субботу, 18 декабря, тоже будет снежно, но заметно похолодает до -10 и даже - 15 градусов. В Екатеринбурге сохранится неустойчивый слабы ветер и тепло, от - 3 до -5 градусов днем и от -6 до -8 градусов ночью.