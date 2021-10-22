Автобус перевернулся на заснеженной трассе по пути в Екатеринбург. Один человек погиб

Сегодня, 22 октября, на 213-ом километре трассы "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов" перевернулся пассажирский автобус, 8 человек получили травмы, один погиб. Этим утром в Екатеринбурге и Свердловской области выпал первый снег, дорога была мокрая. По информации полиции 59-летний водитель автобуса "Ивеко" не справился с управлением. Он провел за рулем два часа. Авария произошла около 6 утра.

Погибшего мужчину от удара выбросило из салона, его личность устанавливается. Двоих госпитализировали в больницу Красноуральска, еще шесть человек - в Нижнюю Туру. Один из них - в реанимации.