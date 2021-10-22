Автобус перевернулся на заснеженной трассе по пути в Екатеринбург. Один человек погиб

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Выясняется, как давно автобус работает и ремонтировали ли его своевременно.

Сегодня, 22 октября, на 213-ом километре трассы "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов" перевернулся пассажирский автобус, 8 человек получили травмы, один погиб. Этим утром в Екатеринбурге и Свердловской области выпал первый снег, дорога была мокрая. По информации полиции 59-летний водитель автобуса "Ивеко" не справился с управлением. Он провел за рулем два часа. Авария произошла около 6 утра.


Погибшего мужчину от удара выбросило из салона, его личность устанавливается. Двоих госпитализировали в больницу Красноуральска, еще шесть человек - в Нижнюю Туру. Один из них - в реанимации.

На данный момент сведения о раненых пассажирах инспекторами ДПС уже установлены. Это жительница Краснотурьинска по фамилии Скопина, 1961 года рождения и ее дочь Алена, 1981 года рождения. Житель Серова Кравченко, 1989 года рождения, жительница Екатеринбурга Долгушева, 1984 года рождения. Гражданин Бабаев, 2000 года рождения, житель Карпинска Бидонько, 1982 года рождения, житель Краснотурьинска Пиранов, 1993 года рождения. Заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Движение на участке, где произошло ДТП не затруднено. На место аварии выехали руководители УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и территориального ОВД. На автобусе была табличка с указанием маршрута "Карпинск-Екатеринбург (Краснотурьинск – Серов)" ,сам транспорт принадлежит ИП. Прокуратура совместно с полицией начала расследование, будет выяснено, как давно автобус эксплуатируется и проходил ли он все положенные ремонтные работы, был ли согласован маршрут движения.

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