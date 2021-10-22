В Екатеринбурге выпал первый снег: фото

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Смотрим на лучшие кадры снежного утра.

В Екатеринбурге сегодня, 22 октября, выпал первый снег, о котором ранее читателей НАШЕЙ предупреждали в Госавтоинспекции и в МЧС. Успели поменять шины? По информации синоптиков, весь день сегодня будет снежный.

Некоторые горожане даже начали лепить снеговиков. На удивление, огромных пробок из-за снегопада утром не было. По данным "Яндекс. карты" заторы на дорогах оцениваются в 6 баллов, сложнее всего проехать ,как обычно, в центре города: на Куйбышева, Московской, 8 Марта, Малышева, Репина, Вайнера и Ленина. Заметно выросли цены на услуги такси. Показываем лучшие фото заснеженного города!

Также мокрый снег может способствовать множеству аварий на электросетях. Будьте бдительный и прочитайте правила безопасности при непогоде.

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