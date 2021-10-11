В Екатеринбурге ребенок на питбайке погиб в ДТП. За рулем был его 10-летний брат

Установлено, что несовершеннолетние катались по городу на питбайке вместе с друзьями, которые передвигались на скутере. Возвращаясь, домой, при пересечении улицы Димитрова, решили проехать в неположенном месте. Как сообщил водитель, неожиданно на проезжую часть выехали подростки на скутере, он применил экстренное торможение, избежав столкновения с ними. Однако вслед за скутером двигались подростки на питбайке, столкновения с которыми избежать не удалось.