В Екатеринбурге ребенок на питбайке погиб в ДТП. За рулем был его 10-летний брат

В минувшие выходные в Екатеринбурге произошла страшная авария, в которой погиб 8-летний мальчик. На Димитрова, 32 два брата на питбайке Rayo (прим. НАШЕЙ мини-мотоцикл), который им подарили родители, врезались в автомобиль Peugeot. Иномарка ехала со стороны Грибоедова в направлении Челябинского тракта со скоростью 60 километров в час. Младший ребенок, сидевший на месте пассажира, погиб. Его 10-летний брат, водитель питбайка, госпитализирован в больницу №9 с переломом основания черепа.
Установлено, что несовершеннолетние катались по городу на питбайке вместе с друзьями, которые передвигались на скутере. Возвращаясь, домой, при пересечении улицы Димитрова, решили проехать в неположенном месте. Как сообщил водитель, неожиданно на проезжую часть выехали подростки на скутере, он применил экстренное торможение, избежав столкновения с ними. Однако вслед за скутером двигались подростки на питбайке, столкновения с которыми избежать не удалось.
Родители подарили мальчикам мопед два месяца назад, кататься разрешали только вокруг их частного дома, который находился в пяти километрах от места аварии.
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