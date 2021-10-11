В Екатеринбурге женщина с дочкой на иномарке влетела в отбойник и погибла

В Екатеринбурге 31-летняя женщина, водитель Toyota ist, на 15-м километре Сибирского тракта наехала на отбойник разделительной полосы, автомобиль откинуло на на опору путепровода. Женщина погибла. Ее двухлетнюю дочку, которая находилась спереди в детском кресле, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом лба в больницу №9.
Установлено, что погибшая возвращалась домой с дочерью от родственников. Водитель иномарки, житель Белоярского городского округа Свердловской области.
В Госавтоинспекции отметили, что ребенок был зафиксирован в автокресле пятиточечным ремнем безопасности в соответствии со всеми требованиями.
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