В Екатеринбурге иномарка врезалась в "ВАЗ". Пострадали шесть человек, среди них - четверо детей

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BMW X5 попытался обогнать попутку и врезался на встречной полосе в ВАЗ.

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Среди них - четыре подростка. Около 20.30 у дома на Караванной, 103 иномарка BMW X5 про движении со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Адмирала Ушакова врезалась в "ВАЗ-21043". Серьезные травмы получили:

  • 30-летняя пассажирка BMW X5, у нее ушиб грудной клетки.
  • 21 - летнего водителя "ВАЗ-21043" госпитализировали в ОКБ № 1 с ушибом грудой клетки и правой ноги. Он был пристегнут ремнем безопасности.
  • 17-летний пассажир "ВАЗ-21043" доставлен в детскую больницу с переломом позвоночника.
  • Еще три пассажира ВАЗ: 15-летний подросток с ушибами лица и обеих ног, 17-летний подросток с ушибами ног и 15 - летний школьник с тупой травмой грудной клетки. Всех детей увезли в ДГКБ № 9.

По предварительной информации пассажиры в автомобиля "ВАЗ-21043" не были пристегнуты ремнями безопасности. Транспортные средства получили значительные механические повреждения.

За рулем отечественного автомобиля находился 21-летний екатеринбуржец со стажем вождения два года, за нарушение ПДД ранее привлекался шесть раз. Со своими друзьями он ехал на Химмаш, ехал со скоростью около 80 километров в час. Иномарка же выехала на его полосу.


За рулем BMW X5 сидел 30-летний мужчина с водительским стажем 11 лет, за нарушение ПДД его привлекали 49 раз. Он пояснил, что ехал со скоростью 60 километров в час, и попытался обогнать попутный автомобиль. А на встречке столкнулся с ВАЗ-ом. Расследование продолжается.

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