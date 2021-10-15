За рулем отечественного автомобиля находился 21-летний екатеринбуржец со стажем вождения два года, за нарушение ПДД ранее привлекался шесть раз. Со своими друзьями он ехал на Химмаш, ехал со скоростью около 80 километров в час. Иномарка же выехала на его полосу.

За рулем BMW X5 сидел 30-летний мужчина с водительским стажем 11 лет, за нарушение ПДД его привлекали 49 раз. Он пояснил, что ехал со скоростью 60 километров в час, и попытался обогнать попутный автомобиль. А на встречке столкнулся с ВАЗ-ом. Расследование продолжается.

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