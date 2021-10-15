Минувшей ночью в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Среди них - четыре подростка. Около 20.30 у дома на Караванной, 103 иномарка BMW X5 про движении со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Адмирала Ушакова врезалась в "ВАЗ-21043". Серьезные травмы получили:
- 30-летняя пассажирка BMW X5, у нее ушиб грудной клетки.
- 21 - летнего водителя "ВАЗ-21043" госпитализировали в ОКБ № 1 с ушибом грудой клетки и правой ноги. Он был пристегнут ремнем безопасности.
- 17-летний пассажир "ВАЗ-21043" доставлен в детскую больницу с переломом позвоночника.
- Еще три пассажира ВАЗ: 15-летний подросток с ушибами лица и обеих ног, 17-летний подросток с ушибами ног и 15 - летний школьник с тупой травмой грудной клетки. Всех детей увезли в ДГКБ № 9.
По предварительной информации пассажиры в автомобиля "ВАЗ-21043" не были пристегнуты ремнями безопасности. Транспортные средства получили значительные механические повреждения.
За рулем отечественного автомобиля находился 21-летний екатеринбуржец со стажем вождения два года, за нарушение ПДД ранее привлекался шесть раз. Со своими друзьями он ехал на Химмаш, ехал со скоростью около 80 километров в час. Иномарка же выехала на его полосу.
За рулем BMW X5 сидел 30-летний мужчина с водительским стажем 11 лет, за нарушение ПДД его привлекали 49 раз. Он пояснил, что ехал со скоростью 60 километров в час, и попытался обогнать попутный автомобиль. А на встречке столкнулся с ВАЗ-ом. Расследование продолжается.
- В Екатеринбурге автомобилистка с дочкой врезалась в отбойник и погибла.
- Еще одна смертельная авария произошла накануне в Екатеринбурге. Два брата 8-и и 10-и лет ехали на питбайке и врезались в автомобиль. Один из мальчиков погиб.
- Следователи проверят семью мальчика, которого мама высадила из машины на оживленной трассе.
- В Екатеринбурге трамвай насмерть переехал девочку -зацепера.
- Ранее в Свердловской области полуторогодовалая девочка погибла под колесами грузовика, пока ее мама разговаривала со своим сожителем.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев