В Екатеринбурге айтишников призывают стать донорами крови

В Свердловской области с 29 ноября до 3 декабря проходит акция "Неделя IT-донора", всех айтишников призывают стать донорами и сдать кровь. Сделать это можно в Областной станции переливания крови на ул. Пальмиро Тольятти, 8 в Екатеринбурге.
Проект был запущен еще осенью 2020 года уральскими айтишниками, он нацелен на создание активного общества из доноров, которые при необходимости готовы сдавать кровь. Сейчас участие в проекте принимают специалисты более, чем из 70 городов России.
Служба крови поддерживает корпоративное донорство. Речь идет не об однократной акции, а о создании осознанного сообщества для системного наполнения банка крови. В IT-отрасли работают около двух миллионов человек. Если в течение пяти лет донорами станут хотя бы 20% из них — это будет уже очень значительный вклад, а также пример для других отраслей.
Подобные акции планируется проводить дважды в год, а не один раз, как это было ранее. Также всем донорам врачи подарят значок "Шерим кровь", на котором изображена кнопка "Поделиться" из социальных сетей, наполовину заполненная кровью. Все мероприятия и рекомендации для будущих доноров можно найти на сайте проекта На сайте проекта it-donor.club. Кроме того, врачи сняли пошаговую инструкцию для доноров, посмотреть ее можно ниже.
- До этого переболевшие коронавирусом свердловчане активно сдавали плазму крови. В больницах ее переливают пациентам с тяжелым течением заболевания. Так у них активнее вырабатываются антитела к инфекции.
- Кроме того, донорскую кровь с антителами собирали и для создания нового лекарства от коронавируса.
- В донорской крови особенно нуждаются пациенты с гемофилией. Рассказываем о редком и тяжелом заболевании.
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