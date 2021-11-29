В Екатеринбурге айтишников призывают стать донорами крови

В Свердловской области с 29 ноября до 3 декабря проходит акция "Неделя IT-донора", всех айтишников призывают стать донорами и сдать кровь. Сделать это можно в Областной станции переливания крови на ул. Пальмиро Тольятти, 8 в Екатеринбурге.

Проект был запущен еще осенью 2020 года уральскими айтишниками, он нацелен на создание активного общества из доноров, которые при необходимости готовы сдавать кровь. Сейчас участие в проекте принимают специалисты более, чем из 70 городов России.