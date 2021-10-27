В Екатеринбурге начнут проводить экскурсии по благоустроенным дворам

Организаторы III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера-2021" (именно они превратили парковку на Площади 1905 года в цветущий сад) готовят для горожан экскурсии по благоустроенным дворам с современным дизайном. Это будут совершенно бесплатные туры! В рамках одной экскурсии можно будет посетить 2-3 двора. Записаться можно через Instagram "greenparkekb".

Начнут с дворов, которые озеленили сами дизайнеры фестиваля, а после к экскурсиям подключатся и другие урбанисты. Проводить туры будет лично директор Green Park Юлия Сорокина. Она расскажет о новых решениях в благоустройстве, нестандартных деревьях и кустарниках.