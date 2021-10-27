В Екатеринбурге начнут проводить экскурсии по благоустроенным дворам

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Посмотреть на красивые площадки можно будет бесплатно.

Организаторы III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера-2021" (именно они превратили парковку на Площади 1905 года в цветущий сад) готовят для горожан экскурсии по благоустроенным дворам с современным дизайном. Это будут совершенно бесплатные туры! В рамках одной экскурсии можно будет посетить 2-3 двора. Записаться можно через Instagram "greenparkekb".


Начнут с дворов, которые озеленили сами дизайнеры фестиваля, а после к экскурсиям подключатся и другие урбанисты. Проводить туры будет лично директор Green Park Юлия Сорокина. Она расскажет о новых решениях в благоустройстве, нестандартных деревьях и кустарниках.

Мы хотим делиться опытом для того, чтобы увеличить скорость роста ландшафтных компаний и отрасли в целом. Нам, безусловно, интересно посещать жилые комплексы, построенные и озелененные другими компаниями, мы готовы устраивать совместные туры, круглые столы, проводить открытые дискуссии и способствовать повышению общей компетенции узких специалистов.

Пояснила Юлия Сорокина.

В рамках первой экскурсии около 20 человек посетили три площадки в "Макаровском квартале", комплексе Forum City и у дома на Первомайской, 60. Тур занял пять часов и проходил в выходной день. Следующие экскурсии будут проводить весной, всего в год планируется проводить 2-3 тура.

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