В Екатеринбурге обвиненный в убийстве жены фотограф обжаловал отказ в УДО

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В прошлый раз суд оставил его за решеткой.

В Екатеринбурге обвиненный в убийстве жены фотограф Дмитрий Лошагин сегодня, 2 декабря, решился обжаловать приговор суда об отказе в условно-досрочном освобождении. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе Областного суда. Напомним, в феврале суд после жалобы прокуратуры за соблюдением законов в тюрьме и обращения матери убитой модели Юлии пересмотрел и отменил решение Чкаловского районного суда смягчить приговор Дмитрию Лошагину.

В Свердловский областной суд поступила жалоба Дмитрия Лошагина на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Материал передан в производство судье Кузнецовой Марии Дмитриевне, дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Сообщили в пресс-службе Областного суда.

Если бы приговор смягчили, Дмитрий Лошагин вместо оставшихся 3 лет тюрьмы был бы ограничен в свободе действий, но находился бы дома. Громкое дело началось еще в 2013 году, тогда, 23 августа, Дмитрия осудили за убийство жены, которую он, по версии следствия, увез в лес и поджег. До сих пор фотограф не признает свою вину.

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