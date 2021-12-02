В Екатеринбурге обвиненный в убийстве жены фотограф обжаловал отказ в УДО

Если бы приговор смягчили, Дмитрий Лошагин вместо оставшихся 3 лет тюрьмы был бы ограничен в свободе действий, но находился бы дома. Громкое дело началось еще в 2013 году, тогда, 23 августа, Дмитрия осудили за убийство жены, которую он, по версии следствия, увез в лес и поджег. До сих пор фотограф не признает свою вину.

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