В Екатеринбурге осудят геймера за попытку зарезать друга из-за игры

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Мужчины знакомы между собой 10 лет. Но это не помешало одному из них схватиться за нож.

В Екатеринбурге сегодня, 20 октября, передали в суд дело 43-летнего геймера. Он и его 38-летний друг играли в сетевую игру World of Tanks и в это время переписывались в чате, а также общались по телефону. Меду ними возник конфликт, тогда геймер потребовал встречи с потерпевшим, взял на кухне нож и вышел во двор. Там он дважды воткнул нож в живот своего знакомого.

Установлено, что обвиняемый и потерпевший были знакомы на протяжении 10 лет, проживали в соседних домах. По данному преступлению санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы до 10 лет.

Уточнили НАШЕЙ в прокуратуре Екатеринбурга.

Теперь его осудят по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".

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