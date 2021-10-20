В Екатеринбурге сегодня, 20 октября, передали в суд дело 43-летнего геймера. Он и его 38-летний друг играли в сетевую игру World of Tanks и в это время переписывались в чате, а также общались по телефону. Меду ними возник конфликт, тогда геймер потребовал встречи с потерпевшим, взял на кухне нож и вышел во двор. Там он дважды воткнул нож в живот своего знакомого.