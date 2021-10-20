В Екатеринбурге сегодня, 20 октября, передали в суд дело 43-летнего геймера. Он и его 38-летний друг играли в сетевую игру World of Tanks и в это время переписывались в чате, а также общались по телефону. Меду ними возник конфликт, тогда геймер потребовал встречи с потерпевшим, взял на кухне нож и вышел во двор. Там он дважды воткнул нож в живот своего знакомого.
Установлено, что обвиняемый и потерпевший были знакомы на протяжении 10 лет, проживали в соседних домах. По данному преступлению санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы до 10 лет.
Теперь его осудят по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".
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