В Екатеринбурге сотрудник салона связи продал данные о звонках абонентов

В Екатеринбурге сотрудник салона сотовой связи на улице 8 Марта продал данные абонентов о звонках сторонним лицам. Об том НАШЕЙ сегодня, 29 ноября, сообщили в Областной прокуратуре. Мужчина работал в компании один год, в июне 2020 он решил продать часть данных неизвестному лицу через мессенджеры.
Согласно должностной инструкции в его обязанности входила обработка персональных данных с соблюдением при этом мер безопасности. Молодой человек используя учетную запись коллеги, не осведомленного о преступлении, вошел в базу данных оператора сотовой связи и скопировал файлы с информацией о соединениях трех абонентов на свой телефон.
Горе-продавца осудили сразу по двум статьям уголовного кодекса, это "Нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное с использованием своего служебного положения", "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". От его действий в последствии могли пострадать три человека. Поэтому суд наказал юношу небольшим штрафом в размере 25 тысяч рублей.
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