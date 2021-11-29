В Екатеринбурге сотрудник салона связи продал данные о звонках абонентов

Горе-продавца осудили сразу по двум статьям уголовного кодекса, это "Нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное с использованием своего служебного положения", "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". От его действий в последствии могли пострадать три человека. Поэтому суд наказал юношу небольшим штрафом в размере 25 тысяч рублей.

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