В Свердловской области будут штрафовать антипрививочников в соцсетях

В Свердловской области будут штрафовать антипрививочников в социальных сетях. Такой опыт у региона уже есть, рассказал замгубернатора Павел Креков сегодня, 24 ноября. Он уточнил, что многие из противников вакцинации проживают не на территории области, и даже не на территории России.
Очень много идет информации, которая размещается с фейковых страниц под видом жителей Свердловской области. Я тоже периодически смотрю паблики в социальных сетях. Как-то обратил внимание на одну очень активную даму, которая призывала жителей не вакцинироваться. Мы прошли по следу и выяснили, что эта "жительница Камышлова" также пишет в пабликах Омска, Новосибирска, Верхней Пышмы. Содержание этих сообщений примерно одинаковое и примерно один текст. Это все очень серьезно отслеживается, обнаружить таких людей реально и не представляет особой сложности. Несколько таких граждан уже привлечены за распространение заведомо ложной информации.
Напомним, штраф за распространение заведомо ложной информации составляет от 300 до 700 тысяч рублей, также виновников по данной статье могут посадить в тюрьму на срок до трех лет.
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