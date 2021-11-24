В Свердловской области будут штрафовать антипрививочников в соцсетях

Очень много идет информации, которая размещается с фейковых страниц под видом жителей Свердловской области. Я тоже периодически смотрю паблики в социальных сетях. Как-то обратил внимание на одну очень активную даму, которая призывала жителей не вакцинироваться. Мы прошли по следу и выяснили, что эта "жительница Камышлова" также пишет в пабликах Омска, Новосибирска, Верхней Пышмы. Содержание этих сообщений примерно одинаковое и примерно один текст. Это все очень серьезно отслеживается, обнаружить таких людей реально и не представляет особой сложности. Несколько таких граждан уже привлечены за распространение заведомо ложной информации.