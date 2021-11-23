Аресты, митинг и обращение в прокуратуру: все о протестах против QR-кодов в Екатеринбурге

Введенные QR коды ограничили граждан России в гарантированном праве на доступ к труду, отдыху, культуре, спорту и даже в доступе к продуктам питания и медикаментам! Нас, на нашей земле сделали людьми второго сорта? Если мы не остановим этот процесс, у нас окончательно отнимут человеческие и гражданские права. В Екатеринбурге идет сбор подписей под заявлением в Генпрокуратуру об отмене QR-кодов как инструмента дискриминации и сегрегации людей.