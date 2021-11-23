Аресты, митинг и обращение в прокуратуру: все о протестах против QR-кодов в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга стали активно протестовать против введения QR-кодов. Организация "Роднадзор" проведет в уральской столице очередной митинг, который власти уже согласовали. Он пройдет 28 ноября на Большакова, 90 (КРК "Уралец"). Ожидается, что туда придет около 100 человек. Кроме того, активисты собирали подписи и обратились в прокуратуру Свердловской области за объяснением законности QR-кодов. Ответ активисты получили по электронной почте., но кажется, удовлетворены им не были.
Введенные QR коды ограничили граждан России в гарантированном праве на доступ к труду, отдыху, культуре, спорту и даже в доступе к продуктам питания и медикаментам! Нас, на нашей земле сделали людьми второго сорта? Если мы не остановим этот процесс, у нас окончательно отнимут человеческие и гражданские права. В Екатеринбурге идет сбор подписей под заявлением в Генпрокуратуру об отмене QR-кодов как инструмента дискриминации и сегрегации людей.
Кроме того, противников QR-кодов и масочного режима, которые накануне попытались прорваться в торговый центр "Гранат" и "Кит", арестовали на 12 суток. На них уже составили протоколы за отсутствие индивидуальных средств защиты от коронавируса (масок). Противников QR-кодов из торгового центра силой выгоняли сотрудники Росгвардии.
- Почти 60% жителей Екатеринбурга уже поставили прививку от коронавируса.
- После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
- Кому и когда нужна реабилитация после коронавируса, и как на нее записаться.
- Есть у НАШЕЙ и другая статистика. После введения QR-кодов доход малого и среднего бизнеса упал на 50%. Рассказываем, как торговые центры и сфера красоты переживают пандемию. Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса. Почти все их предложения были отвергнуты. Они считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
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