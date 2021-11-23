В Екатеринбурге 58,7% жителей привились от коронавируса, заявил сегодня, 23 ноября, замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов. Он отметил, что в уральской столице наблюдается снижение уровня заболеваемости в сравнении с октябрем.
Вакцинация набрала серьезные темпы за последние три недели. Сейчас работает в Екатеринбурге 18 учреждений, проводящих вакцинацию, 37 прививочных кабинетов, 18 мобильных прививочных пунктов. Открыты волонтерские консультативные центры в ТРЦ "Мега", "Гринвич" и Veer Mall. Все меры, которые у нас есть, сохраняются. Заболеваемость коронавирусом имеет тенденцию к снижению, в октябре болело больше жителей города, по загруженности коек это очевидно.
Вскоре планируется прекратить прием пациентов с COVID-19 в городскую больницу №36 и полностью вернуть ее к плановой помощи. На сегодня 15 больниц Екатеринбурга перепрофилированы под помощь людям с COVID-19.
- После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
- Рассказываем, сколько людей умерли после прививки, получили осложнения или заболели COVID-19.
- Кому и когда нужна реабилитация после коронавируса, и как на нее записаться.
- Есть у НАШЕЙ и другая статистика. После введения QR-кодов доход малого и среднего бизнеса упал на 50%. Рассказываем, как торговые центры и сфера красоты переживают пандемию. Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса. Почти все их предложения были отвергнуты. Они считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
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