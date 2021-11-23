В Екатеринбурге 58,7% жителей привились от коронавируса

Вакцинация набрала серьезные темпы за последние три недели. Сейчас работает в Екатеринбурге 18 учреждений, проводящих вакцинацию, 37 прививочных кабинетов, 18 мобильных прививочных пунктов. Открыты волонтерские консультативные центры в ТРЦ "Мега", "Гринвич" и Veer Mall. Все меры, которые у нас есть, сохраняются. Заболеваемость коронавирусом имеет тенденцию к снижению, в октябре болело больше жителей города, по загруженности коек это очевидно.