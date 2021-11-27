Пройти различные курсы можно в Школе пожилого возраста в "Комплексных центрах социального обслуживания", филиалы которых расположены в каждом районе Екатеринбурга. Занятия проходят бесплатно по направлениям:

активное долголетие;

безопасная жизнедеятельность;

правовая и экономическая культура;

творчество и прикладная деятельность (скрапбукинг, декупаж);

социокультурная реабилитация;

профессиональная ориентация;

социальный туризм;

краеведение;

финансовая грамотность;

компьютерная грамотность;

садоводство и огородничество;

иностранный язык;

школа сиделок (обучение навыкам ухода);

Сейчас уроки Школ пожилого возраста из-за пандемии коронавируса проходят в дистанционном режиме. Всего обучение уже прошло 31 357 граждан, из них более 1400 пожилых человек научились пользоваться компьютером и Интернетом.