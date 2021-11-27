Новая профессия и кружки по интересам: чем занять себя на пенсии и как сэкономить в быту?

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Рассказываем о полезных курсах и делимся советами от победителей Олимпиады по финансовой грамотности среди пенсионеров.

Если вы уже в преклонном возрасте, а сидеть дома на самоизоляции давно надоело, либо без дела скучают ваши бабушки и дедушки - эта статья для вас. В НАШЕЙ подборке мы собрали полезные курсы для пенсионеров в Свердловской области где можно не только получить новые навыки, но и найти друзей. Рассказываем, где пенсионерам научиться работать с компьютером, узнать основы финансовой грамотности и получить новую профессию.

Школа пожилого возраста

Пройти различные курсы можно в Школе пожилого возраста в "Комплексных центрах социального обслуживания", филиалы которых расположены в каждом районе Екатеринбурга. Занятия проходят бесплатно по направлениям:

  • активное долголетие;
  • безопасная жизнедеятельность;
  • правовая и экономическая культура;
  • творчество и прикладная деятельность (скрапбукинг, декупаж);
  • социокультурная реабилитация;
  • профессиональная ориентация;
  • социальный туризм;
  • краеведение;
  • финансовая грамотность;
  • компьютерная грамотность;
  • садоводство и огородничество;
  • иностранный язык;
  • школа сиделок (обучение навыкам ухода);

Сейчас уроки Школ пожилого возраста из-за пандемии коронавируса проходят в дистанционном режиме. Всего обучение уже прошло 31 357 граждан, из них более 1400 пожилых человек научились пользоваться компьютером и Интернетом.

Ежегодно в декабре в рамках "Школы пожилого возраста" проводится фестиваль клубного движения, его основной целью является продление общественной и культурной активности граждан пожилого возраста. В этом году фестиваль пройдет 22 декабря в онлайн-формате под девизом "Живем ярко". Также слушатели школ ежегодно участвуют в чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста в Свердловской области и занимают призовые места.

Рассказали НАШЕЙ в Министерстве социальной политики Свердловской области.

Сражение в финансовой грамотности

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В Свердловской области прошла олимпиада по финансовой грамотности среди пенсионеров. Первое место заняла пенсионерка из Екатеринбурга Ирина Боровская, она поделилась с НАШЕЙ советами о том, как можно сэкономить.

  1. Выбирайте лекарства в аптеках с аналогичным действующим веществом от российских производителей – они дешевле. Пользуйтесь онлайн сервисами по выбору аптек.
  2. Выбирая технику, советуйтесь не только с продавцами, но и с сервисными центрами.
  3. Мобильный интернет можно передать на ноутбук, телевизор и другие гаджеты, поэтому от проводного телефона и интернета можно отказаться и сэкономить. Также можно продать лишние гигабайты в приложении провайдера.
  4. Свои сбережения лучше делить на ежедневные, обязательные и несрочные траты.
  5. Используйте приложения по типу «Кто звонит», чтобы уберечь себя от мошенников.
  6. Объединяйтесь с друзьями или соседями для оптовых покупок, например продуктов на заказ.

Я в банке работала много лет. В своем ролике я посоветовала всем открыть накопительный счет в банке, а также завести себе Единую социальную карту, по ней для пенсионеров есть много льготных предложений.

рассказала НАШЕЙ уралочка Ирина Чугунова, занявшая второе место на олимпиаде.

Записывайте свои доходы и расходы в дневник, также можно завести две банковские карты, одну для доходов, а другую – для покупок. Перед походом в магазин обязательно составляйте список товаров. Посмотреть интересные работы участников можно на сайте uraldolgoletie.ru.

Новые навыки и профессии

В рамках социального проекта «Демография» люди старше 50 лет могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование, в том числе обучиться работать «на удаленке». Подать заявление можно на портале «Работа в России» на сайте trudvsem.ru. По информации Департамента информационной политики Свердловской области, к обучению в этом году приступили 2,6 тысячи свердловчан, из них 825 человек – в возрасте 50 лет и старше.

Есть программы, помогающие построить карьеру в соцсетях: SMM, таргетолог, сторисмейкер, специалист по переводу и межкультурной коммуникации, информационные системы и технологии, преподавание русского языка как иностранного и иные, реализованные УрФУ.

рассказала замдиректора Департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

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