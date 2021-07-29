В Екатеринбурге парашютист неудачно спрыгнул с многоэтажки: видео

В Екатеринбурге в ночь на 29 июля мужчина неудачно спрыгнул с многоэтажки ЖК "Светлый" с парашютом. Экстремал пролетел над парковкой и врезался в машину, от чего на той сработала сигнализация. Судя по видео, мужчина серьезных травм от падения не получил, но зато сильно перепугал местных жителей.