За сутки в Екатеринбурге насмерть разбились три человека

В Екатеринбурге сегодня, 22 июля, за сутки насмерть разбились три человека. Все случаи связаны с падением с высоты на Сортировке. Последний из пострадавших - ребенок. Мальчик выпал из окна 16-этажа дома на Кунарской, 14/2. Одна из очевидцев рассказала НАШЕЙ о трагедии.
Это случилось напротив нашего дома. Мама ребенка орала, это ужас, зрелище не для слабонервных. Мальчику на вид семь лет. Даже крови не было...Не понятно, как он выпал. Вокруг тела собралось очень много детей, все кричат. И взрослые стоят рядом, не уводят своих...
Ранее на Дружининской, 5А под окнами многоэтажки нашли труп пожилой женщины. Как сообщили в Следственном комитете Свердловской области, ее смерть не носит криминальный характер, телесных повреждений на теле - нет.
Сегодня же 38-летний мужчина в попытке залезь на балкон своей бывшей жены сорвался с карниза и умер. Это произошло на Бебеля, 138. Квартира женщины находится на четвертом этаже. У погибшего мужчины, по словам соседей, остался 16-летний сын.
Оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 11 УМВД по Екатеринбургу личность погибшего мужчины уже установили. Им оказался местный житель с редкой фамилией Король. Он проживал в этом доме с сыном и женой, ее в момент ЧП дома не оказалось, супруга была на работе. К сожалению, это не первый случай, когда Король неудачно пытался выбраться из собственного жилища через балконные окна. Однажды он упал и получил серьезную травму, в другой раз после падения он травмы не получил, третий случай закончился трагически.
По всем случаям Следственный комитет организовал проверку.
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