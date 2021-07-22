За сутки в Екатеринбурге насмерть разбились три человека

Ранее на Дружининской, 5А под окнами многоэтажки нашли труп пожилой женщины. Как сообщили в Следственном комитете Свердловской области, ее смерть не носит криминальный характер, телесных повреждений на теле - нет.

Сегодня же 38-летний мужчина в попытке залезь на балкон своей бывшей жены сорвался с карниза и умер. Это произошло на Бебеля, 138. Квартира женщины находится на четвертом этаже. У погибшего мужчины, по словам соседей, остался 16-летний сын.