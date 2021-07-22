Свердловская полиция раскрыла подробности дела о живодере, расстрелявшего пса

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Свой поступок уралец объяснил тем, что собаки бросаются на людей.

В Свердловской полиции сегодня, 22 июля, рассказали подробности дела о живодере, который расстрелял собаку недалеко от Новоалапаевского металлургического завода. Наконец-то расследование завершено и дело передали в суд.


Сам инцидент произошел 7 марта этого года, 34-летний Александр проезжал мимо здания на Московской, 20 (Алапаевск). Примерно на расстоянии 150 метров от себя он увидел стаю бездомных собак. Мужчина остановил автомобиль, достал ружье и подошел к стае. На расстоянии двух метров он выстрели в одного из псов. После чего всадил еще несколько пуль в раненую собаку. И уехал. Неподалеку от места стояли двое мужчин, которые и рассказали об этом СМИ и полиции. К счастью, собака выжила.

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Оперуполномоченные уголовного розыска при осмотре его жилья изъяли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Как и большинство нарушителей закона в сфере оборота оружия, он пояснил, что буквально накануне расстрела собаки нашел его в лесу. Свою лютую ненависть к четвероногим друзьям человека объяснил тем, что они бросаются на людей. Зоозащитники подобрали раненую собаку и отвезли ее в ветклинику в Екатеринбург, где ей оказали необходимую помощь. Изъятый "ствол" представители МВД направили на экспертизу для проверки на причастность к иным ранее совершенным преступлениям.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых.

За плечами задержанного и безработного Александра четыре судимости по статьям:

  • "Незаконная рубка лесных насаждений организованной группой"
  • "Грабеж"
  • И две судимости по статье "Кража, совершенная группой лиц"

Будет и пятая! На него завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье". Дело сегодня передали в суд.

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