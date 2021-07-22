Свердловская полиция раскрыла подробности дела о живодере, расстрелявшего пса

В Свердловской полиции сегодня, 22 июля, рассказали подробности дела о живодере, который расстрелял собаку недалеко от Новоалапаевского металлургического завода. Наконец-то расследование завершено и дело передали в суд.
Сам инцидент произошел 7 марта этого года, 34-летний Александр проезжал мимо здания на Московской, 20 (Алапаевск). Примерно на расстоянии 150 метров от себя он увидел стаю бездомных собак. Мужчина остановил автомобиль, достал ружье и подошел к стае. На расстоянии двух метров он выстрели в одного из псов. После чего всадил еще несколько пуль в раненую собаку. И уехал. Неподалеку от места стояли двое мужчин, которые и рассказали об этом СМИ и полиции. К счастью, собака выжила.
Оперуполномоченные уголовного розыска при осмотре его жилья изъяли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Как и большинство нарушителей закона в сфере оборота оружия, он пояснил, что буквально накануне расстрела собаки нашел его в лесу. Свою лютую ненависть к четвероногим друзьям человека объяснил тем, что они бросаются на людей. Зоозащитники подобрали раненую собаку и отвезли ее в ветклинику в Екатеринбург, где ей оказали необходимую помощь. Изъятый "ствол" представители МВД направили на экспертизу для проверки на причастность к иным ранее совершенным преступлениям.
За плечами задержанного и безработного Александра четыре судимости по статьям:
- "Незаконная рубка лесных насаждений организованной группой"
- "Грабеж"
- И две судимости по статье "Кража, совершенная группой лиц"
Будет и пятая! На него завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье". Дело сегодня передали в суд.
- В Екатеринбурге поймали юношу, который вырывал из рук горожан смартфоны. Полиция ищет всех его жертв.
- Екатеринбурженка продавала бездомных котят за бешеные деньги. А на следующий день они умирали.
- Забрала у толпы детей и отправила в Москву на операцию: история о том, как екатеринбурженка спасла летучую мышь.
- Таможенники негодуют, число преступников выросло в два раза. Что пытаются провезти контрафактом?
- Недавно в Екатеринбурге поймали брюнетку, которая заживо сожгла 22-летнего бомжа.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев