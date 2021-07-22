Свердловская полиция раскрыла подробности дела о живодере, расстрелявшего пса

В Свердловской полиции сегодня, 22 июля, рассказали подробности дела о живодере, который расстрелял собаку недалеко от Новоалапаевского металлургического завода. Наконец-то расследование завершено и дело передали в суд.

Сам инцидент произошел 7 марта этого года, 34-летний Александр проезжал мимо здания на Московской, 20 (Алапаевск). Примерно на расстоянии 150 метров от себя он увидел стаю бездомных собак. Мужчина остановил автомобиль, достал ружье и подошел к стае. На расстоянии двух метров он выстрели в одного из псов. После чего всадил еще несколько пуль в раненую собаку. И уехал. Неподалеку от места стояли двое мужчин, которые и рассказали об этом СМИ и полиции. К счастью, собака выжила.