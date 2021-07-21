Число преступников на уральской таможне выросло почти в два раза

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Рассказываем, что пытаются провести контрафактом.

Сегодня, 21 июля, начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов заявил, что число преступников, пойманных на таможне, выросло почти в два раза. В этом году было возбуждено 72 уголовных дела, хотя в прошлом было всего 46. Среди них:

  • Контрабанда лесоматериалов.
  • Наркотических средств (12,5 кг, из них 5 – синтетические наркотики).
  • Незаконный ввоз товаров военного имущества.
  • Экспорт полудрагоценных камней.

Большинство наркотиков везли из стран Европейского союза, Италии и Испании. Виновные лица установлены и задержаны.

В федеральный бюджет было возмещено более 230 млн. рублей.

Сообщил Фролов.

Было заведено более 4 тысяч административных дел. В основном нарушителей предупреждали об ответственности, до штрафов доходило реже. Тем не менее их общая сумма превысила 28 млн. рублей. Основная категория товаров, по которым выявлялись нарушения – это контрафактная продукция, табак, алкоголь и не маркированные товары.


Оборот внешней торговли составил менее 10 млрд. долларов, а положительное сальдо внешней торговли - более 3,7 млрд. долларов. Также увеличился весовой оборот и составил 6,5 млн тонн.


Ведущие места во внешней торговли заняли Китай, Турция и Корея. Доля экспорта составила 6,8 млрд. долларов. Основные экспортные поставки были в Китае, Турции и Узбекистане (в основном они приходились на черные и цветные металлы). Лидерами импортных поставок стали Корея, Китай и Германия.

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