Число преступников на уральской таможне выросло почти в два раза

Было заведено более 4 тысяч административных дел. В основном нарушителей предупреждали об ответственности, до штрафов доходило реже. Тем не менее их общая сумма превысила 28 млн. рублей. Основная категория товаров, по которым выявлялись нарушения – это контрафактная продукция, табак, алкоголь и не маркированные товары.

Оборот внешней торговли составил менее 10 млрд. долларов, а положительное сальдо внешней торговли - более 3,7 млрд. долларов. Также увеличился весовой оборот и составил 6,5 млн тонн.

Ведущие места во внешней торговли заняли Китай, Турция и Корея. Доля экспорта составила 6,8 млрд. долларов. Основные экспортные поставки были в Китае, Турции и Узбекистане (в основном они приходились на черные и цветные металлы). Лидерами импортных поставок стали Корея, Китай и Германия.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!