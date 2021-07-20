В свердловской полиции рассказали о самых острых проблемах региона

В Свердловской полиции НАШЕЙ рассказали о самых актуальных проблемах на первое полугодие 2021 года. Статистика ужасает: количество ДТП выросло на 12, 8%, всего зафиксировали 1308 аварий, где умерли 164 уральца, среди которых - 14 детей. Пострадало - 1689 человек. Другая острая проблема - мошенники, число их жертв увеличилось на полгода на 6642 человека.
Одними из наиболее актуальных в регионе остаются проблемы, связанные с ростом мошеннических действий и числом погибших и раненых в результате ДТП на дорогах. По погибшим детям область уже перешагнула рубеж всего прошлого года. В связи с этим генерал Мешков дал поручение во взаимодействии с муниципалитетами принять дополнительные меры по нормализации обстановки. Ряд руководителей территориальных ОВД за низкие результаты работы предупреждены о персональной ответственности, в течение третьего квартала им поставлена задача устранить имеющиеся недостатки. Если этого не произойдет, последуют соответствующие оргвыводы со всеми вытекающими последствиями.
По другим направлениям ситуация значительно лучше. За минувшие полгода зафиксировали на 4,9% меньше преступлений (всего около 28 тысяч), сейчас Средний Урал занимает седьмое место в ТОПе криминальных городов. Уровень преступности из расчета на 100 тысяч населения продолжает оставаться одним из самых низких в УрФО - 645,1 при среднем показателе 755,5. О другой статистике:
- На 20,1% снизилось количество убийств (139).
- На 11,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (359).
- На 29,7% грабежей (4220.
- Разбоев на 17,4% (90).
- На 3,5% сократилось число краж всех видов (9806).
- На 26,1 % меньше произошло угонов автотранспорта (150).
- На 31,3% снижено количество тяжких и особо тяжких преступлений в быту (57).
- На 10% преступлений в общественных местах (9093)
- На 4,1% в состоянии алкогольного опьянения (5914).
- На 25% снижено количество привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних (580)
- И на 14,8% преступлений, совершенных подростками (671).
- Выявлено 3213 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота полицией изъято почти 25,5 килограммов опасного зелья.
Полицией установлены подозреваемые в 98,8% преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, раскрыто 98% разбойных нападений, 87,4% грабежей, почти 70% квартирных краж, а также 55,8% преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия.
Уголовный розыск задержал фигурантов по всем эпизодам изнасилований и фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертью уральцев
Сыщиками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задокументировано 58 эпизодов дачи взяток, 24 случая служебного подлога, 22 факта злоупотреблениями должностными полномочиями и 29 случаев превышения должностных полномочий.
В отделы полиции за помощью обратилось около 600 тысяч человек.
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