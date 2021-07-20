В свердловской полиции рассказали о самых острых проблемах региона

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Это смертность детей в ДТП и мошенничество.

В Свердловской полиции НАШЕЙ рассказали о самых актуальных проблемах на первое полугодие 2021 года. Статистика ужасает: количество ДТП выросло на 12, 8%, всего зафиксировали 1308 аварий, где умерли 164 уральца, среди которых - 14 детей. Пострадало - 1689 человек. Другая острая проблема - мошенники, число их жертв увеличилось на полгода на 6642 человека.

Одними из наиболее актуальных в регионе остаются проблемы, связанные с ростом мошеннических действий и числом погибших и раненых в результате ДТП на дорогах. По погибшим детям область уже перешагнула рубеж всего прошлого года. В связи с этим генерал Мешков дал поручение во взаимодействии с муниципалитетами принять дополнительные меры по нормализации обстановки. Ряд руководителей территориальных ОВД за низкие результаты работы предупреждены о персональной ответственности, в течение третьего квартала им поставлена задача устранить имеющиеся недостатки. Если этого не произойдет, последуют соответствующие оргвыводы со всеми вытекающими последствиями.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По другим направлениям ситуация значительно лучше. За минувшие полгода зафиксировали на 4,9% меньше преступлений (всего около 28 тысяч), сейчас Средний Урал занимает седьмое место в ТОПе криминальных городов. Уровень преступности из расчета на 100 тысяч населения продолжает оставаться одним из самых низких в УрФО - 645,1 при среднем показателе 755,5. О другой статистике:

  • На 20,1% снизилось количество убийств (139).
  • На 11,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (359).
  • На 29,7% грабежей (4220.
  • Разбоев на 17,4% (90).
  • На 3,5% сократилось число краж всех видов (9806).
  • На 26,1 % меньше произошло угонов автотранспорта (150).
  • На 31,3% снижено количество тяжких и особо тяжких преступлений в быту (57).
  • На 10% преступлений в общественных местах (9093)
  • На 4,1% в состоянии алкогольного опьянения (5914).
  • На 25% снижено количество привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних (580)
  • И на 14,8% преступлений, совершенных подростками (671).
  • Выявлено 3213 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота полицией изъято почти 25,5 килограммов опасного зелья.

Полицией установлены подозреваемые в 98,8% преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, раскрыто 98% разбойных нападений, 87,4% грабежей, почти 70% квартирных краж, а также 55,8% преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия.


Уголовный розыск задержал фигурантов по всем эпизодам изнасилований и фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертью уральцев


Сыщиками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задокументировано 58 эпизодов дачи взяток, 24 случая служебного подлога, 22 факта злоупотреблениями должностными полномочиями и 29 случаев превышения должностных полномочий.


В отделы полиции за помощью обратилось около 600 тысяч человек.

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