В свердловской полиции рассказали о самых острых проблемах региона

По другим направлениям ситуация значительно лучше. За минувшие полгода зафиксировали на 4,9% меньше преступлений (всего около 28 тысяч), сейчас Средний Урал занимает седьмое место в ТОПе криминальных городов. Уровень преступности из расчета на 100 тысяч населения продолжает оставаться одним из самых низких в УрФО - 645,1 при среднем показателе 755,5. О другой статистике:

На 20,1% снизилось количество убийств (139).

На 11,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (359).

На 29,7% грабежей (4220.

Разбоев на 17,4% (90).

На 3,5% сократилось число краж всех видов (9806).

На 26,1 % меньше произошло угонов автотранспорта (150).

На 31,3% снижено количество тяжких и особо тяжких преступлений в быту (57).

На 10% преступлений в общественных местах (9093)

На 4,1% в состоянии алкогольного опьянения (5914).

На 25% снижено количество привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних (580)

И на 14,8% преступлений, совершенных подростками (671).

Выявлено 3213 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота полицией изъято почти 25,5 килограммов опасного зелья.

Полицией установлены подозреваемые в 98,8% преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, раскрыто 98% разбойных нападений, 87,4% грабежей, почти 70% квартирных краж, а также 55,8% преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия.

Уголовный розыск задержал фигурантов по всем эпизодам изнасилований и фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертью уральцев

Сыщиками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задокументировано 58 эпизодов дачи взяток, 24 случая служебного подлога, 22 факта злоупотреблениями должностными полномочиями и 29 случаев превышения должностных полномочий.

В отделы полиции за помощью обратилось около 600 тысяч человек.

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