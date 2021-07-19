В Екатеринбурге поймали парня, который угнал и сжег автомобиль

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48704

Полицейские сомневаются, что мужчина психически адекватен, потому что вел он себя очень странно.

В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции №6 поймали мужчину, подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля "Ока", сообщили НАШЕЙ в полиции сегодня, 19 июля. Ранее судимый 25-летний уралец украл машину у 65-летнего мужчины. Машина была припаркована во дворе дома на Прибалтийской, 21. Пироман пригнал ее к 14-ому километру Сибирского тракта, после чего сидя в салоне поджег автомобиль. Очевидцы вызвали МЧС и полицию, а позже и сам хозяин "Оки" сообразил, что машины нет на месте.

На изъятых полицейскими записях с камер наблюдения видно, как злоумышленник сначала толкал автомобиль, так как последний не заводился. Затем упорный угонщик сумел запустить мотор и поехал. Однако, через некоторое время автомобиль съехал с дороги на обочину, и прямо из салона при помощи зажигалки мужчина поджег машину. Когда обивка загорелась, подозреваемый вышел из авто и покинул место пожара. Автомобиль выгорел полностью.

Рассказали НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.
Фото:  

Странное поведение уральца насторожило сотрудников полиции. Его отправят на психиатрическое обследование. Сотрудники правоохранительных органов уже завели уголовное дело по статьям "Неправомерное завладение транспортным средством" и "Умышленное уничтожении чужого имущества".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48704

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined