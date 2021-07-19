В Екатеринбурге поймали парня, который угнал и сжег автомобиль

В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции №6 поймали мужчину, подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля "Ока", сообщили НАШЕЙ в полиции сегодня, 19 июля. Ранее судимый 25-летний уралец украл машину у 65-летнего мужчины. Машина была припаркована во дворе дома на Прибалтийской, 21. Пироман пригнал ее к 14-ому километру Сибирского тракта, после чего сидя в салоне поджег автомобиль. Очевидцы вызвали МЧС и полицию, а позже и сам хозяин "Оки" сообразил, что машины нет на месте.
На изъятых полицейскими записях с камер наблюдения видно, как злоумышленник сначала толкал автомобиль, так как последний не заводился. Затем упорный угонщик сумел запустить мотор и поехал. Однако, через некоторое время автомобиль съехал с дороги на обочину, и прямо из салона при помощи зажигалки мужчина поджег машину. Когда обивка загорелась, подозреваемый вышел из авто и покинул место пожара. Автомобиль выгорел полностью.
Странное поведение уральца насторожило сотрудников полиции. Его отправят на психиатрическое обследование. Сотрудники правоохранительных органов уже завели уголовное дело по статьям "Неправомерное завладение транспортным средством" и "Умышленное уничтожении чужого имущества".
- Недавно в Екатеринбурге поймали брюнетку, которая заживо сожгла 22-летнего бомжа.
- Дело закрыто! Полиция разобралась в ДТП на Тюменском тракте, где из-за лихача чуть не погиб ребенок. Показываем ВИДЕО с места аварии.
- Да сотрудника детского сада погибли во время чистки канализации. По версии следствия они отравились ядовитыми парами.
- Уралец признался в убийстве вместо своей девушки. Настоящая любовь или глупость?
- Пропавшую на Урале пермячку убил рецидивист, который прятался от полиции в лесу.
- Муж задушил руками свою жену - известного в Екатеринбурге блогера.
- Уралочка убила знакомого из-за слишком навязчивых комплиментов. И не просто убила, а забила чайником.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев