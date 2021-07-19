В Екатеринбурге поймали парня, который угнал и сжег автомобиль

В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции №6 поймали мужчину, подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля "Ока", сообщили НАШЕЙ в полиции сегодня, 19 июля. Ранее судимый 25-летний уралец украл машину у 65-летнего мужчины. Машина была припаркована во дворе дома на Прибалтийской, 21. Пироман пригнал ее к 14-ому километру Сибирского тракта, после чего сидя в салоне поджег автомобиль. Очевидцы вызвали МЧС и полицию, а позже и сам хозяин "Оки" сообразил, что машины нет на месте.