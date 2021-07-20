Не пристегнулись: в ДТП под Екатеринбургом умер студент, школьница и 65-летняя автоледи

В ДТП под Екатеринбургом погибли три человека. На 178 километре автодороги "Пермь - Екатеринбург" 22-летний водитель "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу и врезался в Toyota. Пара из Красноуфимска возвращалась из Перми. Юноша и его пассажирка, 17-летняя девушка, погибли на месте ДТП.

Водителя и пассажира иномарки госпитализировали в Красноуфимскую больницу, где 65-летняя автоледи умерла от несовместимых с жизнью травм. За рулем женщина была восемь лет. За жизнь 73-летнего пассажира Toyota сейчас борются врачи. Он вместе со спутницей ехал из Екатеринбурга в Пермь.