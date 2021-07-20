Не пристегнулись: в ДТП под Екатеринбургом умер студент, школьница и 65-летняя автоледи

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Пара не была пристегнута ремнями безопасности. Причем юноша несколько раз получал штрафы за это.

В ДТП под Екатеринбургом погибли три человека. На 178 километре автодороги "Пермь - Екатеринбург" 22-летний водитель "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу и врезался в Toyota. Пара из Красноуфимска возвращалась из Перми. Юноша и его пассажирка, 17-летняя девушка, погибли на месте ДТП.


Водителя и пассажира иномарки госпитализировали в Красноуфимскую больницу, где 65-летняя автоледи умерла от несовместимых с жизнью травм. За рулем женщина была восемь лет. За жизнь 73-летнего пассажира Toyota сейчас борются врачи. Он вместе со спутницей ехал из Екатеринбурга в Пермь.

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Водитель отечественного автомобиля с февраля 2021 года уже девять раз привлекался к административной ответственности, при этом пять раз за неиспользование ремня безопасности. В момент ДТП ни водитель, ни молодая девушка не были пристегнуты ремнями безопасности. В момент столкновения ее выбросило из салона автомобиля.

Рассказали НАШЕЙ в свердловском УГИБДД.

Части врезавшихся автомобилей прилетели в находившуюся рядом машину Mazda. Ее водитель пояснил, что "ВАЗ-2114" пытался обогнать попутку, но растерялся, увидев на встречке другое авто.


Для того, чтобы оценить, в каком состоянии погибший юноша сел за руль, назначили медицинскую экспертизу. Она покажет, был ли алкоголь в крови водителя "ВАЗа". Извлекать пострадавших из автомобиля Toyota пришлось с помощью специального оборудования МЧС. По факту аварии проводится проверка.

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