Мужа-убийцу известной на Урале блогерши осудят. Новые подробности трагедии

Следователи, полиция и прокуратура передали в суд дело об убийстве известной на Урале блогерши Кристины Журавлевой. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили НАШЕЙ в свердловской прокуратуре. Ее своими руками задушил муж. Преступнику грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей. Жила пара в частном доме в Сысерти. Сам инцидент произошел 5 апреля.
Задержанный ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадал, судимостей не имеет.
Девушка поссорилась с мужем, во время ругани он задушил ее. Тело блогерши лежало в доме и уже начало разлагаться. Спустя 5 дней мужчина арендовал автомобиль. Тело любимой переодел в желтый спортивный костюм и кроссовки, чтобы никто из соседей ничего не приметил. После чего увез ее на 170-ый километр трассы "М-5 Урал", нашел темное место и бросил тело в лесу. 16 апреля труп обнаружил случайный водитель, который остановился по нужде.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что личность девушки долго не могли установить. Никто из родственников не заявлял о пропаже. И только 30 апреля муж сам сознался в убийстве, когда не смог пройти тест на детекторе лжи.
При осмотре тела отсутствовали следы травм, характерных для последствий от ДТП, кости повреждений не имели, отсутствовали следы сексуального насилия. Дело будет рассматривать Сысертский районный суд.
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