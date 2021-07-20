Сегодня, 20 июля, Свердловский областной суд принял решение о пересмотре дела сына полковника Росгвардии Владимира Васильева. Он устроил скандальное ДТП на Малышева в начале августа 2019 года. В этой жуткой аварии погибли два человека. В ведомстве рассмотрели апелляции адвокатов Васильева и родственников погибших, которые хотели бы, чтобы его посадили на 20 лет. Дело вернули в Ленинский районный суд.
Судебная коллегия Свердловского областного суда определила приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга от 10 марта 2021 года в отношении Васильева Владимира Андреевича отменить. Уголовное дело возвратить в тот же суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда. Мера пресечения в отношении Васильева оставлена в виде заключения под стражу. Срок продлен на два месяца.
В тот раз суд выбрал в качестве наказания виновнику ДТП 9 лет и три месяца отбывания в колонии общего режима.
Напомним, что пьяный юноша после вечеринки в ночном клубе на угнанном KIA RIO врезался на высокой скорости в два впередистоящих автомобиля. Во время расследования отец Владимира сдал свою мочу вместо сына, за что наказали ответственного за взятие анализов врача. Но сам полковник Росгвардии избежал наказания. Сам Васильев рассказывал в суде, что за рулем у него закружилась голова и он потерял сознание.
- Мошенники и погибшие в ДТП дети - в свердловской полиции рассказали о самых острых проблемах региона. И подвели итоги работы за 6 месяцев 2021 года.
- Недавно в Екатеринбурге поймали брюнетку, которая заживо сожгла 22-летнего бомжа.
- Дело закрыто! Полиция разобралась в ДТП на Тюменском тракте, где из-за лихача чуть не погиб ребенок. Показываем ВИДЕО с места аварии.
- Да сотрудника детского сада погибли во время чистки канализации. По версии следствия они отравились ядовитыми парами.
- Уралец признался в убийстве вместо своей девушки. Настоящая любовь или глупость?
- Пропавшую на Урале пермячку убил рецидивист, который прятался от полиции в лесу.
- Муж задушил руками свою жену - известного в Екатеринбурге блогера.
- Уралочка убила знакомого из-за слишком навязчивых комплиментов. И не просто убила, а забила чайником.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев