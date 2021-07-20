Суд пересмотрит дело Васильева о резонансном ДТП на Малышева

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Прошлый приговор отменили.

Сегодня, 20 июля, Свердловский областной суд принял решение о пересмотре дела сына полковника Росгвардии Владимира Васильева. Он устроил скандальное ДТП на Малышева в начале августа 2019 года. В этой жуткой аварии погибли два человека. В ведомстве рассмотрели апелляции адвокатов Васильева и родственников погибших, которые хотели бы, чтобы его посадили на 20 лет. Дело вернули в Ленинский районный суд.

Судебная коллегия Свердловского областного суда определила приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга от 10 марта 2021 года в отношении Васильева Владимира Андреевича отменить. Уголовное дело возвратить в тот же суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда. Мера пресечения в отношении Васильева оставлена в виде заключения под стражу. Срок продлен на два месяца.

Рассказали НАШЕЙ в Свердловском областном суде.

В тот раз суд выбрал в качестве наказания виновнику ДТП 9 лет и три месяца отбывания в колонии общего режима.


Напомним, что пьяный юноша после вечеринки в ночном клубе на угнанном KIA RIO врезался на высокой скорости в два впередистоящих автомобиля. Во время расследования отец Владимира сдал свою мочу вместо сына, за что наказали ответственного за взятие анализов врача. Но сам полковник Росгвардии избежал наказания. Сам Васильев рассказывал в суде, что за рулем у него закружилась голова и он потерял сознание.

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