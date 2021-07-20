В тот раз суд выбрал в качестве наказания виновнику ДТП 9 лет и три месяца отбывания в колонии общего режима.

Напомним, что пьяный юноша после вечеринки в ночном клубе на угнанном KIA RIO врезался на высокой скорости в два впередистоящих автомобиля. Во время расследования отец Владимира сдал свою мочу вместо сына, за что наказали ответственного за взятие анализов врача. Но сам полковник Росгвардии избежал наказания. Сам Васильев рассказывал в суде, что за рулем у него закружилась голова и он потерял сознание.

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