В Екатеринбурге поймали 18-летнего юношу, который обокрал несколько горожан. Он просил прохожих о помощи (дайте позвонить или подскажите, где тот или иной дом), а затем вырывал смартфон из рук. Происходило это в Орджоникидзевском районе.

В середине июля в полицию поступило сразу несколько сообщений о подобных кражах. Одна из жертв рассказала, что 16 июля на проспекте Космонавтов к ней подошел незнакомый парень и спросил, как пройти на улицу Стачек. Пока она отвлеклась, юноша выхватил у нее мобильник и сбежал.