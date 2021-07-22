В Екатеринбурге поймали 18-летнего юношу, который обокрал несколько горожан. Он просил прохожих о помощи (дайте позвонить или подскажите, где тот или иной дом), а затем вырывал смартфон из рук. Происходило это в Орджоникидзевском районе.
В середине июля в полицию поступило сразу несколько сообщений о подобных кражах. Одна из жертв рассказала, что 16 июля на проспекте Космонавтов к ней подошел незнакомый парень и спросил, как пройти на улицу Стачек. Пока она отвлеклась, юноша выхватил у нее мобильник и сбежал.
Потерпевшая, понимая, что телефон разблокирован и в нем установлено мобильное банковское, отправилась к ближайшему банкомату. Проверила баланс и обнаружила, что похититель успел перевести с ее счета 8 тысяч рублей. В ее мобильном банке отсутствовал пароль для входа.
Позже молодого бандита задержали. На него уже завели два уголовных дела по статьям "Грабеж" и "Кража с банковского счета". Сейчас горе-юноша находится под стражей.
Я подошел к женщине, попросил посмотреть, где находится Стачек, 17. Она отвернулась, я схватил телефон и побежал. Еще есть эпизод. Это было на Эльмаше, на Краснофлотцев. Я подошел, взял позвонить, она сидела на лавочке, а я стоял. Я взял телефон, она сидела, я убежал. Извиняюсь, я больше так не буду.
Безработный юноша признался в двух грабежах, но полицейские не сомневаются - краж могло быть и больше. Всех, кто стал жертвами подростка просят звонить в полицию по номерам 356-42-15 или 102 (02).
Полиция Екатеринбурга также предупреждает граждан о необходимости внимательно относиться к сохранности своего имущества и не передавать дорогостоящие гаджеты неизвестным людям ни под каким предлогом.
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