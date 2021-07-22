Эвакуировали на вертолете: на Урале спасли женщину из редкого народа манси

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Показываем уникальные кадры спасательной операции.

Из свердловского поселка Ушма (недалеко от Ивделя) на вертолете МЧС "МИ-8" экстренно эвакуировали женщину, принадлежащую к малочисленному народу манси. В МЧС поделились с НАШЕЙ уникальными кадрами спасательной операции.

В ходе полета на борту больную сопровождали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Полет прошел без происшествий, больная передана медикам для дальнейшей госпитализации и прохождения лечения.

Рассказали НАШЕЙ в свердловском МЧС.

Тяжелое состояние пациентки не позволило перевезти ее на автомобиле в ближайшую больницу. Женщину на носилках подняли в вертолет, с помощью которого ее доставили в Североуральскую центральную больницу. Полет обошелся без происшествий. Медики уже оказывают пострадавшей помощь.

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