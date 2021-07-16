Екатеринбуржец спас пару бобров, застрявших в гидросооружении

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Сделать это было очень не просто, так как животные оказались очень сильными.

Екатеринбуржец Евгений Зенков спас пару боров, застрявших в гидросооружении. Жители поселка Белоярский обратились в "Зооспас" за помощью, когда заметили двух животных в затопленной водой яме с высокими стенками. Бобры плавали в ржавой мутной воде и не могли выбраться.


Дорога до места выдалась непростая. У поселка свернули на лесные тропы, по которым ехали около 500 метров. И наконец добрались до ямы, в которую были спущены несколько тонкий березовых стволов. Возможно так местные пытались помочь животным.

И вдруг громкий всплеск, и какая-то огромная лоснящаяся тушка с шумом ныряет под воду. Не так я представлял себе бобров... Еще по дороге мы обсуждали, что будем с ними делать, и решили, что посадим в мешок и подвезем до берега речки. Какое там! Округлившимися глазами глядели мы на этих зверин. Проект с мешком испарился, а разнести автомобиль и нас в нем заодно они смогли бы непринужденно. Решили - вылавливаем удочкой и выпускаем здесь же. Нам много раз случалось вытаскивать на веревке собак из разных ям. Так вот каждый такой бобер весит, оказывается, как крупная собачка!

Рассказал Евгений Зенков в социальных сетях группы "Зооспас"

Спасательную операцию вы можете посмотреть на видео. Бобры, конечно, испугались. И сильно вырывались и пытались занырнуть в воду обратно. И даже с веревок бобры мгновенно сорвались и убежали в лес.

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