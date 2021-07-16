Екатеринбуржец спас пару бобров, застрявших в гидросооружении

Екатеринбуржец Евгений Зенков спас пару боров, застрявших в гидросооружении. Жители поселка Белоярский обратились в "Зооспас" за помощью, когда заметили двух животных в затопленной водой яме с высокими стенками. Бобры плавали в ржавой мутной воде и не могли выбраться.

Дорога до места выдалась непростая. У поселка свернули на лесные тропы, по которым ехали около 500 метров. И наконец добрались до ямы, в которую были спущены несколько тонкий березовых стволов. Возможно так местные пытались помочь животным.