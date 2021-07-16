Екатеринбуржец спас пару бобров, застрявших в гидросооружении

Екатеринбуржец Евгений Зенков спас пару боров, застрявших в гидросооружении. Жители поселка Белоярский обратились в "Зооспас" за помощью, когда заметили двух животных в затопленной водой яме с высокими стенками. Бобры плавали в ржавой мутной воде и не могли выбраться.
Дорога до места выдалась непростая. У поселка свернули на лесные тропы, по которым ехали около 500 метров. И наконец добрались до ямы, в которую были спущены несколько тонкий березовых стволов. Возможно так местные пытались помочь животным.
И вдруг громкий всплеск, и какая-то огромная лоснящаяся тушка с шумом ныряет под воду. Не так я представлял себе бобров... Еще по дороге мы обсуждали, что будем с ними делать, и решили, что посадим в мешок и подвезем до берега речки. Какое там! Округлившимися глазами глядели мы на этих зверин. Проект с мешком испарился, а разнести автомобиль и нас в нем заодно они смогли бы непринужденно. Решили - вылавливаем удочкой и выпускаем здесь же. Нам много раз случалось вытаскивать на веревке собак из разных ям. Так вот каждый такой бобер весит, оказывается, как крупная собачка!
Спасательную операцию вы можете посмотреть на видео. Бобры, конечно, испугались. И сильно вырывались и пытались занырнуть в воду обратно. И даже с веревок бобры мгновенно сорвались и убежали в лес.
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