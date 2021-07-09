Посмотрите на этих малышей! В зоопарке Екатеринбурга родились шесть скунсов

Только спустя две недели после рождения у скунсов открываются глаза, а в месяц малыши уже активно учатся защищаться и поднимать хвост. Ведь именно поднимая хвост и выделяя из пахучих желез особую жидкость, которая напоминает тухлые яйца, питомцы защищают себя от хищников. Мама Молли будет вскармливать детенышей до двух месяцев.

Живут скунсы в основном в лесах и пустынях Северной Америке, продолжительность жизни от 2 до 3 лет, но в зоопарке значительно дольше. От 5 до 7 лет.

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