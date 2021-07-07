Где ты, хозяин? В торговом центре Екатеринбурга раздадут брошенных животных

В Екатеринбурге 10 июля пройдет фестиваль по пристрою бездомных животных "Дорога домой" благотворительного фонда "ЗооЗащита". Прямо в торговом центре "Фан-фан" все смогут посмотреть и выбрать себе котика или собачку. Представленные животные будут из приюта, они простерилизованы и обработаны.

Найти хозяина мечтают котики Рысик, Цезарь, Матвей, Пломбир и другие. У каждого - свой характер, а некоторых и вовсе не отличить от породистых сородичей.

Если взять себе питомца у вас возможности нет, то можете помочь кормами, медикаментами и другой амуницией. Или пожертвовать небольшую сумму денег на помощь брошенным малышам, а еще - сдать макулатуру. Параллельно на фестивале пройдет ярмарка хэнд-мейд товаров и книг, выступление профессионально обученных кинологами собак и ряд детских конкурсов. Все вырученные с продаж деньги идут в копилку фонда.

Так что приходите и просто так, организаторы обещают разыграть много призов! В том числе особые подарки получат те, кто все-таки возьмет себе пушистого друга. Праздник пройдет с 10.00 до 16.00 в торговом центре "Фан-Фан" на улице Ясная ,2.

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