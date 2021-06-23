В Екатеринбурге 44-летняя женщина обманом продавала якобы породистых кошек и собак, мейн-кунов и лабрадоров, сообщили НАШЕЙ в полиции сегодня, 23 июня. Животных ей отдавали местные жители, как говорится, "в хорошие руки". Некоторых она подбирала на улице.

Мошенница выставляла их на продажу в интернете, а самих собак и кошек держала их в ужасных условиях. Так, что у многих покупателей они умирали через несколько дней. В квартире аферистки мужчины нашли несколько щенят, которым и правда потребовалась срочная ветеринарная помощь.

Посмотрите на фотографию этой женщины. В полиции уверены, что от ее рук пострадал не один десяток котят и щенят. Ее осудят по статье "Мошенничество".