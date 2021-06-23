Екатеринбурженка продавала измученных щенят и котят как породистых

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Некоторые умирали на следующий день. Полиция ищет всех жертв этого "зоопреступления".

В Екатеринбурге 44-летняя женщина обманом продавала якобы породистых кошек и собак, мейн-кунов и лабрадоров, сообщили НАШЕЙ в полиции сегодня, 23 июня. Животных ей отдавали местные жители, как говорится, "в хорошие руки". Некоторых она подбирала на улице.


Мошенница выставляла их на продажу в интернете, а самих собак и кошек держала их в ужасных условиях. Так, что у многих покупателей они умирали через несколько дней. В квартире аферистки мужчины нашли несколько щенят, которым и правда потребовалась срочная ветеринарная помощь.


Посмотрите на фотографию этой женщины. В полиции уверены, что от ее рук пострадал не один десяток котят и щенят. Ее осудят по статье "Мошенничество".

Фото:  

Пользуясь тем, что точно определить породу собаки или кошки до определенного возраста нельзя, женщина успешно продавала пушистых своим клиентам. Цена за них назначалась значительно ниже обычной. Однако никаких документов к животным не прилагалось.

Добавили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Покупатели забирали животных в поселке Балтым, либо заказывали "доставку на дом". Когда то, что животные вовсе не породистые, обнаружилось, женщина меняла номер телефона и не выходила на связь.


В полиции ищут всех обманутых покупателей. Звоните по номерам 294-13-63, 263-18-08.

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