В Екатеринбурге 44-летняя женщина обманом продавала якобы породистых кошек и собак, мейн-кунов и лабрадоров, сообщили НАШЕЙ в полиции сегодня, 23 июня. Животных ей отдавали местные жители, как говорится, "в хорошие руки". Некоторых она подбирала на улице.
Мошенница выставляла их на продажу в интернете, а самих собак и кошек держала их в ужасных условиях. Так, что у многих покупателей они умирали через несколько дней. В квартире аферистки мужчины нашли несколько щенят, которым и правда потребовалась срочная ветеринарная помощь.
Посмотрите на фотографию этой женщины. В полиции уверены, что от ее рук пострадал не один десяток котят и щенят. Ее осудят по статье "Мошенничество".
Пользуясь тем, что точно определить породу собаки или кошки до определенного возраста нельзя, женщина успешно продавала пушистых своим клиентам. Цена за них назначалась значительно ниже обычной. Однако никаких документов к животным не прилагалось.
Покупатели забирали животных в поселке Балтым, либо заказывали "доставку на дом". Когда то, что животные вовсе не породистые, обнаружилось, женщина меняла номер телефона и не выходила на связь.
В полиции ищут всех обманутых покупателей. Звоните по номерам 294-13-63, 263-18-08.
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